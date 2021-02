Día de San Valentín 2021: ¿Cómo celebraron los famosos? [FOTOS]

El Día de San Valentín es una de las festividades más especiales para los enamorados, por lo que muchas personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana decidieron celebrarlo con emotivos mensajes en las plataformas digitales.

Las celebraciones de este año fueron muy atípicas por la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, por lo que muchas celebridades optaron por quedarse en casa en lugar de salir a disfrutar de románticas citas en lujosos restaurantes.

El Día de San Valentín es muy popular entre los hispanos, por lo que se acostumbra a intercambiar regalos con seres queridos y a dedicar emotivas palabras que honran el amor en la vida en pareja.

A continuación te presentamos los mejores mensajes que publicaron los famosos en las plataformas digitales para celebrar en grande al amor:

Adamari López

La presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López le dedicó un emotivo mensaje a Toni Costa, su pareja sentimental y padre de su adorable hija Alaïa.

“Te amo cariño mío! Que sigamos siendo cómplices, amigos, amantes, que bailemos juntos toda la vida, que las risas, la alegría, el respeto y el amor sean siempre nuestros aliados. Happy Valentine’s Day @toni”, aseguró la estrella en su cuenta oficial en Instagram.

López y Costa han estado juntos desde hace diez años y anunciaron su compromiso en el mes de enero de 2019.

Francisca Lachapel

La presentadora de televisión dominicana Francisca Lachapel celebró en grande el Día de San Valentín tras ser sorprendida por su esposo Francesco Zampogna con un arreglo de globos que hacia alusión al amor tan grande que sienten el uno por el otro.

“Hellooo!!! Me encantan los globos 🎈 A @franczampogna no le gustan mucho. Pero como él sabe que me fascinan y me alegran el día me dejo esta bella sorpresa en casa😄❤️ Se está portando muy bien este San Valentín. ¡Feliz día!”, escribió Lachapel en su perfil en Instagram.

La pareja han estado casados desde el mes de diciembre de 2019 y en la actualidad, se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos.

Jennifer López

Jennifer López celebró del Día de San Valentín con un sorprendente arreglo de rosas rojas que recibió por parte de Alex Rodríguez, con quien se encuentra comprometida desde el mes de marzo de 2019.

Mediante su cuenta oficial en Instagram, López le dedicó un romántico mensaje a su pareja sentimental: “Me haces reír, me encanta tu sentido del humor malvado y divertido(…) Te amo y todo lo que haces por mí y conmigo. Eres mi divertido San Valentín”.

En la actualidad, la pareja ha pospuesto su boda en más de una ocasión como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Natti Natasha

La cantante dominicana Natti Natasha honró su historia de amor con el productor Raphy Pina con una romántica publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram para celebrar el Día de San Valentín.

“Enamorada de la vida y de los días que me brinda llenos de amor y de extrema felicidad junto a ti @pinarecords1 Te amo ❤️ Feliz día del amor y la amistad hoy y todos los días ♾ agradecida por mi familia y mis amigos de toda la vida”, mencionó la intérprete de 34 años.

Natti Natasha y Raphy Pina anunciaron su compromiso a inicios del mes de febrero de 2021. Según reportes, la pareja se encuentra en la dulce espera de su primer hijo en común.

Sebastián Rulli

El actor argentino Sebastián Rulli celebró su consolidada historia de amor con Angelique Boyer con una efusiva publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram.

“Amar sin poseer. Acompañar sin invadir. Vivir sin depender. Así es el verdadero AMOR. El deseo de bienestar y plenitud permanente por la persona que amas. Que dichoso soy de dar y recibir eso a diario. Te amo @angeliqueboyer. Y a tod@s ustedes que me brindan tanto amor, sepan que lo valoro muchísimo y me esmero porque reciban de mí eso y más. Infinitas GRACIAS de todo corazón” aseguró Rulli en su perfil en la red social.

A lo largo de los años, la pareja de actores se han posicionado como una de las más queridas y estables en la industria del entretenimiento en México.

Karina Banda

La presentadora de televisión mexicana Karina Banda celebró a su amado esposo Carlos Ponce dedicándole un tema musical del recordado cantautor Joan Sebastian a través de su perfil en Instagram por el Día de San Valentín.

“¡FELIZ DÍA! Gracias por todo su amor y cariño, saben que es mutuo”, fue el texto que acompañó la publicación de Banda en la plataforma digital.

La pareja ha estado casada desde el mes de julio de 2020. Sin embargo, anunciaron la noticia de manera pública a inicios del mes de diciembre del mismo año.