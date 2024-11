Día de Acción de Gracias 2024: Versículos de la biblia para compartir

El Día de Acción de Gracias de este 2024, será el momento perfecto para reflexionar sobre todos los momentos especiales y de las bendiciones divinas otorgadas a cada una de las familias, y por tanto es especial en este día compartir algunos mensajes bíblicos que representen esa unión, esa paz, y todo el agradecimiento que le debemos a Dios por haber sido buenos con nosotros en este año que esta por culminar.

Este jueves 28 de noviembre, que se festeja el Día de Acción de Gracias, envíale a tus seres queridos, y amigos unos bellos versículos alusivos a la celebración. Aquí te dejamos un listado de 15 pasajes bíblicos para que escojas los que más te gusten para compartir con ellos:

Versículos de la biblia para compartir en el Día de Acción de Gracias

✤ “El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón en él confía; de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias”. (Salmo 28:7)

✤ “Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre”. (Salmo 100:4)

✤ “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:6-7)

✤ “Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras”. (Santiago 1:17)

✤ “Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados”. (Colosenses 1:11 b-14)

✤ “¡Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres!” (Salmo 107:8)

✤ “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos” Colosenses 3:15

✤ “Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado”. 1 Timoteo 4:4-5

✤ “Con cántico alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracias le exaltaré”, Salmo 69:30

✤ “Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí; de cómo iba yo con la multitud {y} la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, {con} la muchedumbre en fiesta”, 1 Crónicas 16:4

✤ “Den gracias al SEÑOR por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta”, Salmos 107:8 9

✤ “Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor: «Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria: él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección, él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi padre y yo proclamo su grandeza”, (Éx. 15,1).

✤ “Tú dirás en aquel día: Te doy gracias, Señor, porque te habías irritado contra mí, pero se ha apartado tu ira y me has consolado. Este es el Dios de mi salvación: yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección; él fue mi salvación”, (Is. 12,1-2).

✤ “Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”, (Efesios 5:19-20)

