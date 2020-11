Desfile de Acción de Gracias de Macy’s: Qué artistas se presentarán?

Aunque el desfile del día de Acción de Gracias en la Ciudad de Nueva York será atípico, los organizadores han prometido un espectáculo que en televisión se verá muy parecido a como se ha realizado año tras año, desde 1924.

El espectáculo incluirá números musicales de artistas icónicos, estrellas del teatro y cantantes de moda, entre los que se destacan nueve muy queridos de la música latina.

Broadway estará presente

Los actores, cantantes y bailarines de las obras “Hamilton”, “Mean Girls”, “Jagged Little Pill” y “Aint Too Proud” interpretarán un largo número musical, que será un bálsamo para los amantes del teatro musical.

Las luces del distrito de teatro más importante del mundo en la Ciudad de Nueva York han estado apagadas desde marzo y, según las autoridades, podrían no volver a encenderse hasta mediados de 2021, en el mejor de los casos.

2021 is going to be a revolutionary year. While we wait, catch Hamilton on the @Macys Thanksgiving Day Parade tomorrow at 9AM! pic.twitter.com/tpa1LcrkFp — Hamilton (@HamiltonMusical) November 26, 2020

Los números tradicionales

Como cada año, el grupo de baile de The Rockettes, mostrarán sus increíbles coreografías frente a la tienda principal de Macys en la Ciudad de Nueva York. También se presentarán el humorista Jimmy Fallon, conductor del programa “The Tonight Show”, y el grupo The Roots.

Una fuerte presencia latina

Los números musicales que alternarán con las carrozas y los globos gigantes en el Desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy´s contarán con la participación de Patti Labelle, Tori Kelly, Lauren Alaina, Miss America 2020 Camille Schrier, Matthew Morrison, el elenco de los Muppets ode Sesame Street, Leslie Odom Jr., Keke Palmer, Dolly Parton, Pentatonix, Bebe Rexha, Jordin Sparks, Brett Young y The Goo Goo Dolls.

We're beyond excited to be performing in the 94th annual @Macys Thanksgiving Day Parade this Thursday 11/26, beginning at 9AM on @nbc !! #MacysParade pic.twitter.com/YrdJAjhELe — Goo Goo Dolls (@googoodolls) November 24, 2020

Por primera vez, también habrá una cantidad importante de artistas latinos ofreciendo su música. Se trata de los artistas urbanos colombianos Sebastián Yatra y Karol G, así como su compatriota Sofía Carson, quien se ha destacado en la serie de Disney “The Descendants”.

Los cinco integrantes de la banda juvenil CNCO también estarán en la Ciudad de Nueva York y la cantante de madre mexicana Ally Brooke, quien fue parte del grupo de chicas Fifth Harmony.

No todos estarán en persona

Macy´s ha revelado que no todos los artistas estarán en vivo en la Ciudad de Nueva York. Por las medidas biosanitarias para contener los contagios de la COVID-19, algunas de las presentaciones serán pregrabadas y serán insertadas en la transmisión, tal y como se ha hecho durante premios como los Latin Grammy, los Billboards, los Latin Billboards y los American Music Awards.

Para evitar que el público en general pierda la magia, hasta ahora no se ha informado qué números musicales no son en vivo.

Tampoco se tendrá el desfile tradicional por dos millas y media en la Ciudad de Nueva York. El paso de las carrozas y los globos gigantes por las calles de la Gran Manzana ya ha sido grabado y lo que sí sucederá es su paso frente a la sede principal de Macy´s en la ciudad de Nueva York, en la calle 34, a la altura de la sexta avenida.

La transmisión del desfile podrá ser vista por las cadenas NBC y Telemundo a partir de las 9 am.