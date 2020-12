¿Cómo ver el “Desfile de las Rosas 2021” en vivo? Live Stream

Hoy dejamos atrás la inolvidable pandemia que marco el 2020 y recibimos el 2021. Así que es hora de desayunar y celebrar este nuevo comienzo con el “Desfile de las Rosas” en Pasadena, California. Puedes ver el Live Stream más abajo en este artículo.

The Rose Parade, que se celebra cada año el día de Año Nuevo, incluye carrozas cubiertas de flores, bandas de música, y unidades ecuestres. Este evento es seguido por el juego de fútbol americano universitario Rose Bowl. Todos los desfiles versan sobre un tema que todos los diseñadores tienen que expresar, via sus carrozas con rosas.

Univisión hará una transmisión a partir de las 11 a.m. E.T del “Desfile de las Rosas” ó “Rose Parade” este 1 de enero de 2021. Daddy Yankee está entre los invitados especiales, al igual que las actrices Rita Moreno y Dasha Polanco y la gimnasta olímpica Laurie Hernández.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: viernes 01 de enero de 2020

HORA: 11 a.m. Este/7 a.m. Pacífico (9 a.m. Centro)

LUGAR: Pasadena, California

CANAL: Univisón – Busca tu listado local, de FIOS, Optimum, Time Warner, para ver el canal que corresponde a tu área. El servicio de streaming en vivo de la Cadena Univision está disponible en iOS, Android e internet.

Como ver el “Especial “Desfile de las Rosas 2020” en vivo desde cualquier dispositivo móvil…

LIVE STREAM: Por Facebook Live y Univision Now. Haz clic en univisionnow.com o baja la aplicación Univision Now para ver el programa en vivo. Al mes tiene un costo de $7.99 dólares, más impuestos, pero puedes aprovechar el periodo de 7 días GRATIS para ver la serie y probar el servicio.

FuboTV : Univision está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $39.99 por mes después de eso. También está incluido en el paquete “Fubo Latino”, que cuesta $14.99 por mes. Ambos vienen con una versión de prueba gratuita de 7 días , y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

DirecTV Now : Univision está incluido en los cuatro paquetes de canal base de DirecTV Now, que van desde $35 a $70 por mes. Viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, independientemente del paquete que elija , y puede mirar en su computadora a través del sitio web DirecTV Now, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación DirecTV Now.

También ABC pondrá en sus pantallas el colorido desfile, pero si quieres verlo por tablet o computadora cliquea aquí. La página determinará tu ubicación, a continuación, selecciona el proveedor de televisión, inicia sesión y disfrútalo.

Si no tiene acceso a una suscripción por cable o satélite [Sólo en mercados seleccionados]

Si no tiene acceso a un cuenta de provedor, en ciertos mercados de televisión de los Estados Unidos pueden ver el programa a través Sling TV, un servicio en línea que ofrece acceso para ciertos canales por una cuota mensual, pero ofrece una prueba gratuita de 7 días que le permitirá ver el espectáculo de forma gratuita si Regístrate. El paquete ‘Broadcast Extra’ de Sling, que incluye a ABC, está disponible en los mercados de Chicago, Fresno-Visalia, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Raleigh-Durham y San Francisco.

Si te inscribes, tendrás la opción de seleccionar uno de dos paquetes básicos por $20 al mes una vez que finalice la prueba gratuita. (Puede seleccionar ambos si lo desea, pero seleccionar al menos uno es obligatorio.) El paquete que se llama ‘Broadcast Extra’, que puede agregar después de haber creado su cuenta, cuesta $5 adicionales. Nuevamente: Si está en uno de los mercados de TV mencionados anteriormente y desea ver el programa de forma gratuita, puede hacerlo con la prueba gratuita de 7 días de Sling.

A continuación, te indicamos cómo registrarte:

1.Haga clic aquí para crear una cuenta de Sling TV.

2. Seleccione el paquete ‘Best of Live TV’ o el paquete ‘Best of Live TV Beta’, cada uno de los cuales cuesta $20 al mes después de que su prueba gratuita termine.

3. Ingrese su información de facturación y cree una cuenta. Una vez más: no se le cobrará hasta que haya completado la prueba gratuita de 7 días.

4. Una vez que haya creado su cuenta, haga clic en el icono junto al botón “sign out” en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que haya hecho clic en el icono, haga clic en el enlace azul de “change subscription”.

5. Haga clic en “Best of Live TV Extras”, luego desplácese hasta el complemento ‘Broadcast Extra’ y haga clic en “add”.

6. Descargue la aplicación Sling en su computadora y empiece a ver el programa.

Con una aplicación:

Si usted se inscribe para la prueba gratis de Sling TV y está en Chicago, Fresno-Visalia, Houston, Los Angeles, Nueva York, Filadelfia, Raleigh-Durham o el mercado de la televisión de San Francisco, se puede ver el espectáculo por la aplicación de Sling TV, que se puede descargar de forma gratuita en la App store o la tienda de Google Play. También hay una aplicación de Sling para Roku, Chromecast, Nexus, ZTE y XBox One. Haga clic aquí para obtener una lista completa de dispositivos compatibles.

El paquete de ‘Best of Live TV’ y el paquete beta ‘Best of Live TV’ cuestan $20 al mes, y el complemento ‘Broadcast Extra’ cuesta $5 adicionales por mes. Pero si estás buscando una manera de ver el desfile de forma gratuita, puedes hacerlo con la prueba gratuita de 7 días de Sling.

A continuación, te indicamos cómo registrarte:

1. Haga clic aquí para crear una cuenta de Sling TV..

2. Seleccione el paquete 'Best of Live TV' o el paquete beta 'Best of Live TV'.

3. Ingrese su información de facturación y cree una cuenta. Una vez más: no se le cobrará hasta que haya completado la prueba gratuita de 7 días.

4. Una vez que haya creado su cuenta, haga clic en el icono junto al botón "sign out" en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que haya hecho clic en el icono, haga clic en el enlace azul de "change subscription".

5. Haga clic en "Best of Live TV Extras", luego desplácese hasta el complemento Broadcast Extra y haga clic en "add".

Otras opciones para ver el Desfile:

CANAL en Inglés: ABC

ANFITRIONES: Sage Steele y Kevin Negandhi

HORA: Desde las 11 am.

OTRAS OPCIONES PARA VERLO: NBC, Hallmark Channel, KTLA 5, NBC5, RFD TV, HGTV, Sky Link TV, HGTV .

