Dayana Mendoza se casó por segunda vez ¿Quién es su esposo?

Una gran noticia por parte de la ex Miss Universe Dayana Mendoza sorprendió a todos sus seguidores, luego de que el pasado viernes 9 de mayo de 2025, compartiera que ha contraído matrimonio por segunda vez, así lo reportó el medio People.

Dayana Mendoza quien fue ganadora de la corona de Miss Universo en el año 2008, anunció en su cuenta oficial de Instagram con una hermosa foto en blanco y negro, ambos vestidos con traje de matrimonio, en compañía de su esposo, en lo que se presume, fue el día de su boda.

En su mensaje escribió: “Que hermoso, bueno, y fiel es nuestro Señor 🥹, amor de mi vida 🥺❤️ Proverbios 12:4 La mujer ejemplar hace de su marido un rey 😍 Te amo mi rey hermoso 🥰”

Cabe mencionar que a principio de año, la misma Dayana Mendoza compartió una imagen luciendo anillo de compromiso en su mano, en donde estaba tomada de la mano de su la mano de su pareja y la de su hija.

La ex miss venezolana, quien esta retirada del mundo de la farándula y quien se ha dedicado a ser predicadora de una iglesia cristiana evangélica, fue quien dio a conocer que estaba comprometida con el pastor Carlos Uribe.

Dije que si!!!!!!!!! 💍❤️🙏🏼✝️ a mi @carlosuribe_ok 😍🥰🥰🥰 Gracias hija mía por dejarte usar por Dios tan grandemente!!! 🙌🏼🥹❤️ estoy MUY agradecida con Dios por ti, y me siento tan orgullosa de ti!!! 🥹❤️❤️❤️Gracias a ti es todo siempre más especial, porque tú así siempre lo haces!!! Eres mi mayor bendición! Eres maravillosa!!!

Tres meses después de ese anuncio, finalmente la pareja de dio el ‘Sí, acepto’. De igual manera, su esposo, el pastor Carlos Uribe también confirmó el matrimonio con Dayana Mendoza.

“Mi Señor, ser bendecida por Ti de ésta manera tan sobrenatural! Simplemente no tiene comparación! Esta vez no fui yo, todo lo hiciste Tú Dios, y así fue como te lo pedí.

Gracias mi Señor, que gozo y que dicha es poder vivir el resto de mis días sirviéndote junto al hombre que Tú has traído a mi vida.

Mi amor hermoso, gracias por ser tan maravilloso, con mi hija, con mi familia, conmigo!!! Eres más de lo que le pedí a Dios, porque así es todo lo que El hace, PERFECTO! 😍❤️🥰 🙏🏼”