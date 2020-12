David Bisbal y Carrie Underwood presentan “Tears of Gold” (+VÍDEO OFICIAL AQUÍ)

Dos de las más poderosas voces internacionales del country y el pop unen sus fuerzas en una de las colaboraciones más relevantes: David Bisbal y Carrie Underwood debutan juntos hoy interpretando por primera vez una épica canción bilingüe, “Tears of Gold”.

“Tears of Gold” da continuidad a un prolífico periodo musical para uno de los cantantes más importantes de la música latina de las dos pasadas décadas, David Bisbal, un vocalista que surgió del popular concurso televisivo Operación Triunfo y que ha sido reconocido con 3 Premios Latin GRAMMY®, 3 Latin Billboard Awards, habiendo realizado colaboraciones con Rihanna, Luis Fonsi y Miley Cyrus.

David Bisbal ha dedicado el tiempo de cuarentena a trabajar y prepararse para la edición de este nuevo single feat. Carrie Underwood que dirige el punto de mira a la próxima re-edición del álbum ‘En Tus Planes’ y que contiene temas adicionales y soportes visuales de actuaciones en formato CD y DVD disponible el próximo viernes 11 de Diciembre, ‘En Tus Planes, Edición Especial, Siempre Contigo’.

“Tears of Gold” compuesta por Paul Harris (Kylie Minogue), MaP Schwartz (Yungblud, Halsey), Cameron Forbes (Tyga, Cher Llloyd), con letra adicional y composición de los galardonados productores de “Despacito”, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

“Estoy muy orgulloso de nuestra colaboración. El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutéis la mezcla de country y pop de “Tears of Gold” tanto como nosotros”, aseguró David Bisbal a través de un comunicado de prensa.

El primer álbum navideño de la estrella country Carrie Underwood, ‘My Gift’, actualmente se encuentra en la cumbre de diversas listas de ventas americanas y mundiales, y contiene una mezcla de queridos temas tradicionales navideños que celebran la espiritualidad de este momento del año, además de bastantes canciones originales.

David Bisbal: Lo que tienes que saber del artista

David Bisbal es el vocalista español más relevante y una estrella propulsada por dos décadas de logros internacionales que dan fe de su próspera carrera musical global. Surgió de un concurso de talentos televisivo por votación, Operación Triunfo, en 2001 y en la actualidad el cantante multi-platino y admirado talento internacional cuenta con 3 GRAMMY Latinos®, 3 Latin Billboard Awards, 3 World Music Awards y 2 Premios Ondas, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales recibidos.

David Bisbal es aclamado a ambos lados del charco gracias a los 11 discos de Diamante recibidos en su carrera por la venta de sus álbumes, entre ellos: “Corazón Latino,” “Bulería,” “Premonición,” “Sin Mirar Atrás,” “Tú y Yo,” “Hijos del Mar” y su último álbum platino de estudio, “En tus Planes”.

El catálogo de canciones del afamado artista supera los 800 Millones de streams acumulados globales, donde se incluyen temas como “A partir de hoy” feat. Sebastian Yatra y “Perdón” con Greeicy, además del reciente “Abre la Puerta” feat. Alejandro Fernández.

Bisbal ha realizado colaboraciones con Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocío Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastián Yatra, Juanes, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael Juan Gabriel, Plácido Domingo, Tini, Jamie Cullum, Idina Menzel, Aitana y el más reciente con Carrie Underwood.

Carrie Underwood: Lo que debes saber de la cantante

Carrie Underwood surgió de ser la promesa ganadora del concurso American Idol en 2005, para convertirse en una verdadera estrella multi-media y multi-formato, con éxitos en música, televisión, cine y ahora libros, como autora de éxito de New York Times. Sus 7 álbumes, incluyendo el Greatest Hits, son disco de platino o multi-platino, con más de 64 millones de discos vendidos en todo el mundo, 27 singles #1, 14 de los cuales son composiciones suyas y continúa agotando las entras de su conciertos en Norteamérica.

Underwood ha obtenido más de 100 galardones relevantes, entre los que se encuentran 7 GRAMMY® Awards, 15 ACM Awards, entre ellos 3 en la categoría de Artista del Año (es la primera artista femenina en lograrlo dos veces y desde 2020, la única en contar con el triplete), 22 CMT Awards, donde tiene el reto de premios obtenido durante la ceremonia de entrega, 7 CMA Awards, 15 American Music Awards, el 7º a la Artista Femenina Preferida Country y 6ª victoria de Álbum Favorito de Country por Cry Pretty, batiendo el record AMA al ser la Ganadora Más Veces del Álbum Country Preferido.

Carrie Underwood es la artista country más seguida de Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Es miembro de Grand Ole Opry y fundadora y co-diseñadora de la marca de fitness y lifestyle, “CALIA BY Carrie Underwood”. En Marzo de 2020, HarperCollins/Dey Street publicaron su 1er libro FIND YOUR PATH: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life, un libro de fitness y lifestyle donde comparte su creencia de que la aventura de cuidarse es para toda la vida y usa la perspectiva del sentido común para estar activo, comer bien, y verse tan bien como te sientas.

