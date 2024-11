Actor de “Full House” revela diagnóstico de cáncer en etapa 3

El ex astro de “Full House” Dave Coulier ha sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3, informó People el 13 de noviembre de 2024. Coulier, de 65 años, le dijo a la revista que recibió la noticia en octubre después de someterse a pruebas para detectar ganglios linfáticos inflamados.

Después de lidiar con una infección de las vías respiratorias superiores, el actor notó una rápida hinchazón, con un área tan grande como una pelota de golf, le dijo a People. Su médico lo envió a hacerse tomografías por emisión de positrones y tomografías computarizadas, y una biopsia confirmó que era cáncer.

Dave Coulier, mejor conocido por su papel como el tío Joey en “Full House”, le dijo a la revista: “Tres días después, mis médicos me devolvieron la llamada y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin y se llama linfoma de células B y es muy agresivo”.

Dave Coulier se inspira en las duras batallas que sus familiares han librado contra el cáncer

La enfermedad y el diagnóstico de Dave Coulier llegaron semanas después de que apareciera con varias de sus coprotagonistas de “Full House” (Andrea Barber, Jodie Sweetin y Candace Cameron Bure) en la 90sCon, una convención de fans en Daytona, Florida.

“Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador”, dijo a People. “Este ha sido un viaje en montaña rusa muy rápido”.

“Cuando recibí la noticia por primera vez, me quedé atónito, por supuesto, porque no lo esperaba, y luego la realidad se instaló y me encontré notablemente tranquilo con lo que fuera que fuera el resultado”, continuó Dave Coulier. “No sé cómo explicarlo, pero había una calma interior sobre todo eso, y creo que eso es parte de lo que he visto pasar con las mujeres de mi familia”.

Dave Coulier le dijo a People que perdió a su madre, su hermana Sharon y su sobrina por cáncer de mama, y ​​agregó que su hermana mayor Karen está luchando contra el cáncer junto con él. Dijo que sus experiencias me han “inspirado de alguna manera porque fueron magníficos al pasar por lo que pasaron, y pensé: ‘Estoy bien con esto también’”.

Dave Coulier, que presenta el popular podcast “Full House Rewind”, comenzó la quimioterapia dos semanas después de su diagnóstico, le dijo a People, y se afeitó la cabeza como un “ataque preventivo”.

Él y su esposa, Melissa Bring, han sido proactivos a la hora de trabajar con sus médicos para encontrar el mejor camino a seguir. Dave Coulier le dijo a People que cuando se enteraron de que su prueba de médula ósea había dado negativo, “fue un gran día” porque “mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo a un 90%”.

Dave Coulier se centra en sus pasiones durante el tratamiento, incluido el hockey

Dave Coulier, un ávido jugador de hockey, le dijo a People que está tratando de mantener esa pasión los días que se siente con ganas.

Dijo: “Tengo mis días buenos y mis días malos. Algunos días tengo náuseas y mareos, y luego hay otros días en los que los esteroides hacen efecto y siento que tengo un montón de energía. De hecho, ayer patiné con algunos amigos aquí en Detroit. Simplemente fuimos a patinar y a lanzar discos, y fue maravilloso simplemente estar allí haciendo algo que me encanta y simplemente tratando de mantenerme concentrado en todas las cosas geniales que tengo en mi vida”.

También tiene a otra persona a quien quiere enseñarle el juego: su nieto. Según People, el hijo de Dave Coulier, Luc, y su esposa Alex están esperando un bebé para marzo.

“Tengo que enseñarle a jugar al hockey”, le dijo a la revista. “Hay mucho que esperar”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos