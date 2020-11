Danna Paola confiesa su “locura más grande” en confinamiento ¿Qué hizo?

Hay varias estrellas que no han parado de cosechar éxitos durante el confinamiento por el COVID-19. Tal es el caso de la talentosa y multifacética mexicana Danna Paola, que desde comienzos del 2020 ha compartido varios éxitos y colaboraciones musicales, participó en diferentes iniciativas e incluso prestó su voz para una cinta animada. A sus 25 años la chica es un ejemplo de talento, trabajo y perseverancia, lo que la ha llevado a la cima del espectáculo mundial.

Pero la constante experimentación no se limita a las artes, Danna Paola se atreve constantemente a jugar con su aspecto y diferentes estilos que siempre terminan acaparando titulares en las revistas de moda. Recientemente aprovechó su participación como presentadora de los premios Kids’ choice awards (KCA) para revelar un par de detalles personales.

Su “Locura más grande”

La mexicana, conocida a nivel global por su papel de “Lucrecia” en la serie ÉLITE de Netflix, confesó que durante este tiempo en confinamiento para evitar el contagio y propagación del COVID-19, aprovechó para compartir con su familia, cosa que por su agenda, no puede hacer mucho y es lo que más disfruta, pero que su hiperactividad, la ha llevado a tomar riesgos y “locuras” de las cuales no se arrepiente.

Uno de esos riesgos fue un drástico cambio de look, con el cual asegura estar ¡Encantada!

Justo el estar en casa y tratar de hacer cosas distintas, de crear looks para los videos, esto fue una locura de cuarentena, literal; y bueno, me ha salido muy bien, me gustó y dije: “ya, me lo quedo”, dijo Danna Paola.

Danna Paola agregó que todo tiene una razón, y sus ganas de siempre querer cambiar e innovar, no solo en sus outfits, sino también en sus peinados, son la razón para nunca permanecer mucho tiempo igual.

ENTREVISTA: DANNA PAOLA NOS CUENTA SOBRE LOS #KCAMéxico Y SU PRÓXIMO ÁLBUMEn EstiloDF platicamos con Danna Paola sobre su próxima presentación en los #KCAMéxico en donde dará una sorpresa sobre su próximo álbum. Además, también nos contó sobre su participación en la película "Más allá de la luna"🚀 y sobre cómo ¡encontró a Pablo! 😱 💕💕 2020-10-24T05:27:30Z

Sobre Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus tan solo 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

Danna Paola es considerada una de las estrellas juveniles mexicanas más representativas del momento, su impacto en los jóvenes le ha permitido prestar su voz para doblaje al español de grandes películas animadas, así como ser embajadora de importantes marcas, y contar con sus sencillos musicales en las principales posiciones de las más representativas carteleras de habla hispana.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.