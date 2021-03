Daniela Álvarez regresa a la televisión colombiana ¿Con qué proyecto?

La exseñorita Colombia y cartagenera, Daniela Álvarez, una guerrera de la vida, regresa a la televisión colombiana para trabajar en la franja de entretenimiento del canal loca, Caracol, con su programa extremo del 2021 “Desafío The Box”.

Esta mujer digna representante del coraje y la valentía de nuevo será una de las presentadoras de este reality show junto a la modelo colombiana, Andrea Serna, luego de haber padecido la amputación de una de sus piernas debido a una complicación de su salud después de una cirugía.

Toda “la tragedia” de la Miss Colombia 2011, sucedió durante la cuarentena que trajo la pandemia del coronavirus. En su cuenta de Instagram la presentadora y modelo, se atrevió a hablar sobre las semanas más duras que tuvo que pasar en su vida.

“Todo empezó el pasado mes de mayo, cuando tuve que entrar al quirófano para que me retiraran una pequeña masa ubicada delante de mis costillas. Esta operación, fue la primera de las cinco cirugías que tuvieron que hacerme. Los médicos vieron que la masa comprometía la arteria aorta, el vaso sanguíneo más importante del organismo: “Resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (…) se cerró”, explicó la modelo.

Continuo su relato con optimismo y admirable fortaleza, explicando que, debido al rápido curso de la enfermedad, terminó con la amputación parcial de su pierna izquierda. La modelo, apasionada del deporte y del baile, tomó la dura decisión de someterse a esta operación tras quedar su pie inutilizado por una isquemia vascular, resultado de las complicaciones de otra cirugía.

Luego de una gran fortaleza y de esperanzas por recuperar su vida normal, la reina de los colombianos decidió iniciar con un programa de terapias intensas, anunciando en sus redes sociales que lo que ella más amaba lo volvería a lograr: “Bailare y viviré con más ganas”

Después de recibir una prótesis, la reina de pierna biónica se muestra de nuevo en toda la plenitud de su vida, se ve como la funcionalidad de esta la permite hacer toda clase de actividades y deportes. La bella rubia se deja ver corriendo, nadando, bailando, montando bicicleta, y sobre todo regresando con todo su esplendor al modelaje y a la televisión, una enseñanza de vida que sorprende a muchos, y que demuestra más belleza en ella.

“Por fin tengo mi prótesis! Qué momento más bonito poder compartirla con ustedes. Ha sido un proceso muy duro, pero con amor, fe y voluntad, todo es posible. Gracias, papá Dios, gracias por mi genium X3”, escribió la modelo en el pie de foto de la publicación, que ya suma más de 300 mil likes en su cuenta de Instagram.

Desafio The Box

De tal manera, con toda esa preparación física que ha tenido Daniela, el canal Caracol no dudo en contar de nuevo con la presentadora para mostrar que es una super humana, ejemplo de seguir, y que esta vez mostrara a todos que no hay límites en la vida, y que sus aptitudes para desenvolverse en el programa serán iguales o mejores de que lo hizo en el Desafío del año 2019.

“Yo decido ser una mujer fuerte, capaz y con toda la voluntad para seguir adelante. Pronto empieza el @desafiocaracol . Un desafío en el que por más duras que sean las pruebas los verdaderos guerreros nos caemos para volver a levantarnos, cada vez más fuertes”. Dijo Daniela en una publicación de Instagram.

El programa que saldrá al aire este lunes 15 de marzo a las 8:00 pm hora colombiana, esta vez a causa de la pandemia no se grabó en playas de otros países, sino que, con miras a reactivar la economía el país, decidió hacer la competencia del “Desafío, The Box”, en un municipio de Cundinamarca a dos horas y media de Bogotá.

Tobia, es el lugar en el que se construyó un espacio diseñado especialmente para albergar a los participantes y llevar a cabo las distintas pruebas, sin dejar a un lado los protocolos de bioseguridad.

“Nadie sale y nadie entra de esta nación. Por esto, Desafío The Box cuenta con un espacio denominado COVID Free, en donde se realizan constantemente exámenes médicos, hay atención del equipo médico las 24 horas del día, los siete días de la semana, y toma de pruebas constantes para detectar la presencia de casos positivos para el virus”, reveló el departamento de prensa de Caracol Televisión, en las últimas horas, según Infobae.

En declaraciones al País, la reina expresó que para ella ha sido un desafío en cada uno de los espacios del campo de competencia, que algunos tienen tierra, otros barro o piedras. En todo este proceso, al recibir su prótesis en octubre del año pasado, empezó a caminar en superficies planas, como la única manera de aprender, por lo que se volvió todo esto parte de su fisioterapia probando caminar otros terrenos.

Agregó al citado medio, que fueron tres meses nada fáciles, entre subir a un Box, volver al camerino, subir a una montaña, aunque tuviera que hacer varias paradas, pero todo hace como parte de ese lindo trabajo y su proceso personal, para poder continuar con sus sueños.

Dice que fue un llamado maravilloso. Que al mes de estar en su casa, pensando en su recuperación, pero también en lo que vendrá para ella en su carrera para seguir cumpliendo sus sueños, Caracol la llamó para decirle que la querían en la nueva temporada del Desafío. Que sin duda fue una llamada que la impulsó a trabajar más duro por su recuperación.

“La gente no se imagina el esfuerzo que toca hacer para grabar conmigo. Quiero que vean lo que tengo en mis pies”, comentó Álvarez mientras señalaba una piedra. “Como estamos en desnivel, estamos en una bajadita, entonces para que quede mi pie recto y quede en equilibrio hay que ponerle estas piedras“.Dijo Daniela, según Nueva Mujer.

Finalmente, la ex señorita Colombia, ha dejado claro que la intención de participar en este programa y de su regreso a la televisión nacional, tiene la finalidad de mostrar a la audiencia y al público en general su mensaje de inclusión, mostrando cómo las personas que tienen alguna clase de discapacidad pueden seguir cumpliendo con sus metas sin ver truncados sus sueños y aspiraciones.

