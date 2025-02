¿Daniel Bisogno era gay? ¿Besó a otro hombre en un antro?

El mundo del espectáculo se viste de luto tras el fallecimiento de Daniel Bisogno, de 51 años, tras complicaciones de un trasplante de hígado, por las que tuvo que ser hospitalizado en días recientes.

El presentador y actor es recordado por su gran trabajo en Ventaneando. Además de haber vivido momentos inolvidables con su hija Michaela, y que siempre presumía de ella en sus redes sociales. También dejo recuerdos de momentos controversiales como cuando llamó “extraterrestre” a la cantante Ana Bárbara, porque según él, ella tenía los ojos separados; y cuando calificó a Yuridia como “gorda”.

Aparte de todo eso, siempre le persiguió la pregunta sobre su orientación sexual. En una entrevista en 2023 con el conductor Yordi Rosado, Bisogno dejo claro que cada persona tenía el derecho de amar sin prejuicios ni etiquetas. “El abanico sexual es tan amplio que decir ‘es lesbiana u homosexual’, únicamente es cerrar el círculo, cuando el abanico es tan grande que lo importante es el amor, que la persona sea feliz”, afirmó Bisogno en ese entonces, donde validó las múltiples formas de amor entre personas.

Daniel Bisogno tenía un antro gay

Daniel Bisogno nunca evitó responder las preguntas sobre él frecuentar lugares de la comunidad LGBT+.

Durante una conversación con Pati Chapoy, Bisogno expresó: “Yo no estoy en ningún clóset de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida siempre. ¿Quién me va a juzgar ahora?”. Hasta admitió que iba a lugares asociados con la comunidad LGBT+, incluso reveló que era propietario de un antro gay. “Que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, o si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. No tengo que explicarle nada a nadie”, declaró Bisogno.

Video de Daniel Bisogno besando a otro hombre

En 2019, el mismo año que se divorcio de su segunda esposa, Daniel Bisogno fue visto besando a otro hombre en un antro gay. “Daniel estaba muy entusiasmado con el chavo, aunque no era ni el más guapo ni el más varonil, pero Bisogno le daba tremendos besos en la boca, como si estuviera muy clavado. Sólo él sabe, pero de que vimos que se la pasó bien, eso que ni qué”, dijo nuestra fuente a TVNotas, en ese entonces. “Yo no lo vi llegar, pero me contaron que llegó solo y la mayoría del tiempo que yo lo vi, estuvo solo; luego la compañía la consiguió ahí mismo. Daniel iba arreglado muy formal, con trajecito, y como es un hombre alto, pues más llamaba la atención. Pero respondiendo a tu pregunta, no estaba como muy al pendiente cuidándose de la gente, mucho menos luego de que se topó con este chavito y se empezaron a besar, y hasta donde yo me quedé en el antro, se quedaron juntos”.