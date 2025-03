Daddy Yankee demanda a su ex esposa por destruir evidencia

Daddy Yankee asegura que su ex esposa destruyó evidencias. El artista de 49 años presentó este martes 4 de marzo una demanda contra su ex esposa Mireddys González y su ex cuñada Ayeicha, en la que solicita una indemnización de 250 millones de dólares por irregularidades y manejo negligente de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc.

Raymond Ayala, el nombre de pila del artista, está alegando que mientras ellas mantuvieron total control de las corporaciones y las finanzas de él, “faltaron a sus deberes fiduciarios al ocultar información, destruir evidencia, despilfarrar recursos e incumplir deberes legales, entre otros”. También alega que las hermanas llegaron a destruir y desaparecer evidencia y récords corporativos entre los años 2019 y 2024.

El equipo legal del exponente aseguró en un recurso de 23 páginas que su reclamo se debe a las codemandadas tomaron decisiones perjudiciales mientras administraban las corporaciones El Cartel Records y Los Cangri Inc., “ocasionando daños severos a estas por sus imposturas”.

La demanda

La demanda dice: “Las codemandadas, no rindieron cuenta precisa de sus gestiones, desatendieron formalidades y exigencias de la legislación corporativa, tomaron decisiones financieras poco responsables, manejaron negligentemente la contabilidad, no se ocuparon de hacer citaciones, actas, constancias o registros de transacciones importantes, obviaron la celebración de juntas y reuniones, y enajenaron indebidamente al Sr. Ayala Rodríguez de la toma de decisiones”.

“Tanto la demandada Mireddys González Castellanos como su hermana Ayeicha, ignoraron lo advertido por Ayala Rodríguez y continuaron ocupando posiciones en las empresas, actuando y disponiendo a su antojo sobre los asuntos de las entidades, ocasionando daños severos a estas por sus imposturas. Esta impostura, además, se extendió a obstaculizar el acceso a los profesionales que prestaron servicios a las empresas”, continúa.

“Ni en las cajas que entregaron, ni en los documentos electrónicos corporativos que se han podido constatar surge la documentación correspondiente a la operación de los negocios y carrera artística del demandante”, alegó la defensa del “Cangri”, compuesto por los abogados Carlos Díaz Olivo, Annabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel.

La demanda también menciona los 100 millones de dólares de sus cuentas corporativas

Uno de los puntos de la demanda menciona que el 12 de diciembre pasado las hermanas González retiraron 100 millones de dólares de las cuentas corporativas, en un aparente intento de liquidar unilateralmente los activos empresariales antes de que el tribunal les ordenara entregar el control. Carlos Díaz Olivo, abogado de Daddy Yankee, dijo en la corte en una audiencia previa: “Se intentó retirar no mil dólares, no 10 mil dólares, no 100 mil dólares, no un millón de dólares, ¡100 millones de dólares!, sin la autorización ni la consulta de nuestro representado. Y nunca en la historia de la corporación, se había hecho un retiro de esa naturaleza, y menos de la manera en que se hizo”.

La demanda también expone que las hermanas González ocultaron información, destruyeron evidencia, despilfarraron recursos, incumplieron con deberes contributivos existentes, no mantuvieron constancia de los ingresos generados por el trabajo del artista y dejaron de cobrar miles de dólares en cheques que caducaron.