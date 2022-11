¿Cuánto sabes de Adamari López? QUIZ

Adamari López es una de las personalidades más queridas de la televisión. La chaparrita de ojos verdes es una de las presentadoras principales del programa matutino Hoy Día, de la cadena Telemundo. Su trabajo le ha permitido entrar a miles de hogares los cinco días de la semana a través de la pantalla chica. Además se mantiene conectada en sus redes con sus más de ocho millones de seguidores en Instagram.

Ada, como muchos le dicen de cariño, siempre a compartido con sus fanáticos todo lo que hace a diario, hasta lo que le pasa en lo personal. Así sea malo o bueno. Una de las razones que estamos compartiendo este artículo es para comprobar si podrías ser una de las amigas más cercanas de Adamari. Tomando este Quiz de cinco preguntas que hemos preparado para ver si sabes lo suficiente para hacerte pasar como uno de sus mejores amigas o amigos. Abajo puedes hacer clic para ver cuántas preguntas puedes contestar correctamente.

Hablando de mejores amigas. Sabías que Ada y la actriz comediante Angélica Vale tiene una de las más largas amistades en el mundo del espectáculo. Resulta que López y Vale establecieron una sólida amistad que pasó de los foros de grabación a la vida real en el 2001. Ambas actrices formaron parte del elenco de la telenovela juvenil Amigas y rivales. Ya han pasado más de 20 años de eso y las actrices han mantenido una fuerte amistad y juntas han vivido muchas experiencias juntas. La puertorriqueña acompañó a su amiga, la protagonista de La fea más bella, el día de su boda con Otto Padrón. Vale le dio su apoyo a su amiga cuando más lo necesitaba, como cuando se divorcio de Luis Fonsi y luego por el fallecimiento de su padre Luis López.

Además Ada es la madrina del segundo hijo de Vale , Daniel Nicolás Padrón Vale, que se celebró en 2015.

Y el pasado 10 de noviembre, Ada no dudo en apoyar a su amiga cuando esta recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “[Angélica Vale] una mujer que hace tiempo debió haber recibido esta estrella. Es una amiga a la que, por muchos años, he podido compartir con ella, con su familia”, mencionó López al programa mexicano de televisión Ventaneando , de la cadena TV Azteca. “Soy madrina de su hijo chiquito, de Daniko [Daniel Nicolás] y me siento muy feliz de que me dé la oportunidad de celebrar este día con ella y en su cumpleaños”.

En fin, ya no vamos a seguir dando más detalles sobre la vida de la bella Adamari, ya que estamos aquí para comprobar si puedes responder las preguntas que solo su mejor amiga o amigo lo podría hacer. Así que toma el quiz y luego nos comparte los resultados. También puede compartirlo con uno de sus amigos en redes para ver si saben al igual que usted detalles íntimos de Ada. Esperamos que este sea uno de los quizzes más fáciles que ha tomado en su vida.