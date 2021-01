¿Cómo ver las Cuadrántidas?: primera lluvia de estrellas de 2021

El primer evento espacial de este año 2021, y que podremos observar desde la tierra es la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas, una lluvia de meteoritos que son fundamentalmente restos del cometa destrozado bautizado como el 2003 EH1. Rocas espaciales que no son más que unas partículas de pocos milímetros parecidos a los granos de arena.

Esta lluvia considerada por la NASA como una de las mejores lluvias del año 2021, realmente comenzó a verse en la pasada y última semana del mes de diciembre, pero su gran periodo de actividad comenzó el 1º de enero, e ira hasta al 6 de enero, siendo el día 3 y 4 en el que alcanzará su máximo dinamismo con alrededor de 120 estrellas fugaces por hora, pero que en sus siguientes días todavía podrá ser apreciado.

Cuadrántidas 2019 – Cámara del cieloCámara del cielo en directo de la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas 2019 desde el Observatorio del Teide (IAC, Tenerife, Canarias). Esta es una de las lluvias de estrellas fugaces (meteoros) más importante del año, debido a su alta actividad, rondando los 100 met/hora en tasas zenitales. Todos los trazos parecen proceder de un… 2019-01-04T07:10:17Z

¿Cómo y cuándo verla?

Las #Cuadrántidas es una lluvia de meteoros que se ve, principalmente, desde el hemisferio Norte. Su máxima actividad se espera hoy a las 14:30 UT. Así que el mejor momento para observarlas será esta madrugada, cuando la constelación del Boyero se encuentre alta en el cielo. pic.twitter.com/BbXU7fkM7I — Sky-Live.TV (@sky_live_tv) January 3, 2021

Es de señalar que estamos en luna nueva hasta el 6 de enero, lo cual permite que el firmamento se encuentre oscuro y de toda la facilidad y las condiciones óptimas para que en todas estas noches hasta el 12 de enero se pueda observar plenamente este fenómeno de estrellas fugaces.

Cabe indicar que el potencial lumínico de las cuadrantidas solo dura unas seis horas, por lo que se recomienda buscar un punto de máxima oscuridad, sin contaminación lumínica, preferiblemente en las afueras de la ciudad, donde sea un espacio amplio y sin obstáculos para visualizarlas de manera tal que no se necesite de Telescopio.

Es aconsejable llegar con tiempo, para que la vista se pueda acostumbrar a la oscuridad de la zona y se pueda disfrutar más de las estrellas que vayan apareciendo en el cielo.

De hecho, el punto de mira es el Este, pues el nombre de Cuadrántidas debe su nombre a que el lugar de donde parecen salir se encuentra en la constelación de Quadrans Muralis, que representa un cuadrante, un antiguo instrumento astronómico, que fue descubierta por el astrónomo francés Jerome Lalande en 1795 pero actualmente desaparecida. Cerca se encuentran la constelación del Boyero, el Dragón y la Osa Mayor. Aunque los meteoros podrán salir de cualquier lugar del cielo.

“Una motivación extra para salir y ver las Cuadrántidas es la reputación de la lluvia de estrellas de producir espectaculares bolas de fuego”, dijo Brian Day del Centro de Investigación Ames de la NASA. “No sólo estas bolas de fuego son eventos visuales memorables, sino también tienen un gran interés científico”.

Expertos señalan que la hora ideal para observar el fenómeno es a las 2:00 de la mañana, pero se debe estar atentos toda la noche, ya que las lluvias no suceden con exactitud en la hora prevista.

Horarios para ver lluvia de Estrellas

Lluvia de meteoros de las Cuadrántidas tendrá su máximo esta madrugada del 4 de enero, hacia el noreste a partir de las 3:45AM 🇵🇪. Super importante que esté despejado, con poca luz y de preferencia en altura 💫 #LluviaDeEstrellas #cuadrantidas pic.twitter.com/pzikrVuPOa — Carla AT (@astrocarlaa) January 4, 2021

Si bien las Cuadrántidas estarán visibles desde el 1 hasta el 6 de enero, esta es la hora en la que la lluvia de estrellas alcanzará su pico máximo.

• Perú: 2:00 a.m.

• Colombia: 2:00 a.m.

• México: 2:00 a.m.

• Uruguay: 4:00 a.m.

• Argentina: 4:00 a.m.

• Estados Unidos: 2:00 a.m.

• España: 8.00 a.m.

• Chile: 4:00 a.m.

• Ecuador: 2:00 a.m.

• Venezuela: 3:00 a.m.

• Bolivia: 3:00 a.m.

¿Por qué sucede esta lluvia?

La lluvia de las Cuadrántidas siempre se ven a principios de cada año, todos los eneros, y este fenómeno sucede porque es el momento en que la tierra pasa por la trayectoria del asteroide 2003 EH1, el cual se cree fue el cometa C/1490 Y1, el que fue observado por astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace unos 500 años. Es así como la tierra pasa por los escombros dejados por el asteroide, que son rocas, y que al chocar con nuestra atmósfera se queman haciendo que se vean estos destellos de luz.

Lluvia De Estrellas Cuadrántidas En VivoSi ustedes usan la Neurona y les encanta el contenido que se comparte no dudes en apoyarnos donando desde 1 peso. Tu donación nos ayuda a seguir llevando la Divulgación y la Astronomía a todos los lugares del mundo a través de nuestras redes sociales Donar aquí: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=DYVHA9RA286PS Recuerda seguirnos en: Web: http://www.neuronared.com.mx Facebook: http://www.facebook.com/Neuronare… 2021-01-03T09:26:01Z

