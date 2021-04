¿Está Costco abierto este Domingo de Pascua 2021?

Hoy es el día de Pascua de 2021. Y la vida se pone ajetreada y es posible que se haya encontrado necesitando artículos de supermercado en el último minuto o dulces para poder ayudar a llenar sus canastas de Pascua aún más. ¿Está abierto Costco en Semana Santa de 2021? Desafortunadamente, no tiene suerte si desea visitar Costco hoy. Todas las tiendas están cerradas.

Costco está cerrado en Semana Santa

Al igual que con muchos otros días festivos importantes, Costco está cerrado en Semana Santa. Su sitio web señala que todos los almacenes de EE.UU. están cerrados el domingo de Pascua de cada año. Esta festividad permite a los empleados celebrar el día con sus seres queridos.

Otros días festivos en los que Costco está cerrado incluyen el Día de Año Nuevo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia (el 4 de julio), el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y Navidad.

Los centros de negocios de Costco también están cerrados en Semana Santa, a pesar de que el día festivo no aparece en la página web aquí. Esa página señala que los centros de negocios (no los almacenes) suelen estar cerrados el Día de Año Nuevo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y Navidad. Sin embargo, la Pascua no está en esa lista. Eso es solo porque los centros de negocios de Costco siempre están cerrados los domingos, según su página web.

Un centro de negocios de Costco está disponible para cualquier miembro de Costco y hay 15 ubicaciones en los EE.UU. Tienen artículos que no se encuentran en los almacenes regulares de Costco y grandes cantidades de algunos artículos comestibles, incluida una mayor selección de bebidas. La página web señala: “Más del 70% de los artículos de Costco Business Center son diferentes a los que se llevan en un almacén de Costco”.

El hecho de que las tiendas estén cerradas no significa que no pueda realizar pedidos en línea. Puede encontrar información sobre ahorros solo para miembros hasta el 4 de abril aquí.

Costco reanudará su horario de atención el lunes

Costco reanudará el horario comercial habitual el lunes, el día después de Pascua. Según su página web, el horario del almacén de Costco varía según la ubicación, por lo que deberá consultar su Costco local más cercano para conocer el horario.

Las tiendas de Costco también ofrecen horarios de compras para personas mayores de 60 años o más, de 9:00 a 10:00 a.m., hora local, de lunes a viernes. Estos están vigentes hasta nuevo aviso. Los miembros con discapacidades o inmunodeprimidos también pueden comprar durante este horario.

Sin embargo, los horarios de las personas mayores pueden diferir en ciertos lugares. En Culver City, California, son de 8:00 a 9:00 a.m. de lunes a viernes. En Los Feliz, Northridge, Pacoima, Van Nuys y Woodland Hills en Los Ángeles, es de domingo a viernes de 9:00 a 10:00 a.m. Y los sábados de 8:30 a.m. En Richmond, California, son las 8:30-9:30 a.m. de lunes a viernes. En Iwilei (Honolulu), Hawái, es de 8 a 9 a. M. De lunes a viernes. En Massachusetts y Oregón, son de 8:30 a 9:30 a.m. todos los días.

Los trabajadores de la salud y los socorristas tienen acceso prioritario a los almacenes con una tarjeta de membresía y una identificación oficial. Esto les permite moverse al frente de la fila al ingresar a un almacén. Una excepción es Massachusetts, donde no se permiten durante el horario de compras para personas mayores.

Las mascarillas faciales siguen siendo necesarias en las tiendas en todo momento.

Para encontrar el horario específico de Costco cerca de usted, use el localizador de tiendas aquí.

Los sitios de comida ahora ofrecen un menú limitado solo para llevar, y todavía se recomienda el distanciamiento social.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Está Starbucks abierto este Domingo de Pascua 2021?