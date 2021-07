¿Se entrega el correo el festivo del 5 de julio de 2021?

¿Se entrega el correo hoy, lunes 5 de julio? ¿Las oficinas de correos de USPS abren el día después del feriado del 4 de julio? Al igual que con muchos feriados federales, hoy en día numerosos negocios y servicios están cerrados por el Día de los Caídos. Esto incluye la entrega de correo del Servicio Postal de EE.UU. Y muchos otros servicios de entrega de correo.

El correo no se entregará hoy

El USPS no estará abierto y el Servicio Postal de los EE.UU. no entregará correo a su hogar hoy, a pesar de que el feriado federal oficial para el 4 de julio fue ayer. Esto significa que las oficinas postales también estarán cerradas hoy y no recibirás el correo.

De acuerdo con el horario de vacaciones de USPS, el servicio postal está cerrado el día de Año Nuevo, el cumpleaños de Martin Luther King Jr., el cumpleaños de Washington (observado), el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y Día de Navidad.

Este año, debido a que el 4 de julio cae en domingo, el feriado se celebra hoy lunes 5 de julio. Eso significa que los empleados federales todavía tienen el día libre y no se entregará el correo hoy.

El sitio web de USPS señala: “El 4 de julio de 2021 (el feriado público legal para el Día de la Independencia), cae en domingo. Para la mayoría de los empleados federales, el lunes 5 de julio se tratará como un feriado a efectos de pago y licencia”.

La entrega de correo regular se reanudará el martes 6 de julio.

Todavía puede visitar los quioscos de autoservicio en los vestíbulos de las oficinas postales, que estarán abiertos hoy aunque nadie esté trabajando. Si desea encontrar un quiosco de autoservicio cerca de usted, vaya al Localizador de oficinas de correos en USPS.com. En el menú desplegable, elija “Kioscos de autoservicio” en “Tipo de ubicación”. Luego, ingrese su ciudad y estado o su código postal. Luego, seleccione qué tan lejos está dispuesto a viajar en la categoría “dentro de” y haga clic en “Buscar”.

UPS y FedEx también consideran hoy un día feriado

UPS y FedEx también consideran que el día de hoy es un feriado para hacer envíos.

De acuerdo con el programa de días festivos de FedEx, todos los servicios están cerrados, excepto FedEx Custom Critical. FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Home Delivery, FedEx SmartPost, FedEx Trade Networks y FedEx Freight están cerrados hoy. Según FedEx, Custom Critical es “entrega el mismo día y al día siguiente del flete acelerado”.

Las ubicaciones de FedEx Office tendrán horarios modificados hoy, por lo que querrá llamar a su tienda local para ver si está abierta o no.

UPS celebra el Día de la Independencia hoy, por lo que, aunque las tiendas de UPS están abiertas, no habrá ningún servicio de recogida o entrega hoy. El servicio UPS Express Critical todavía está disponible.

UPS enumera su programa de vacaciones aquí. Los días festivos de UPS donde el envío está cerrado incluyen Año Nuevo, Día de San Valentín (porque cayó en domingo), Pascua, Día de la Madre (cae en domingo), Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Si se pregunta sobre la entrega de correo de Amazon, eso es un poco más complicado. Por lo general, debido a que los servicios de entrega de UPS, FedEx y USPS están cerrados, Amazon también se acoge al feriado. Pero esto no siempre está garantizado, dependiendo de cómo se entregue el artículo.

