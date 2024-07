“Es por su bien”: Consuelo Duval describe a su nuera ideal – ENTREVISTA

Consuelo Duval acaba de estrenar la nueva comedia “Es por su bien” por ViX. La actriz mexicana de 55 años le da vida a Clara, quien es una madre manipuladora que se junta con otras mamás para separar a sus hijos de sus parejas. Durante una entrevista con AhoraMismo, Duval habló de lo divertido que se la paso en el set con todo el elenco. Además de lo mucho que le gusta está comedia que ya se ha visto cinco veces la cinta que protagoniza junto a Kate del Castillo y Mónica Huerta.

Duval también habló de temas personales sobre su sueño de ser la mamá que le hubiese querido tener. La actriz y mamá de dos Michel Duval y Paly Duval- reveló la cualidad que mas le gustaría que su nuera tenga. “Que sea honesta, leal y entregada…manipuladora no porque todas la mujeres somos manipuladora pero que sea menos que yo. La lealtad es todo. Si es una mujer leal, es una mujer buena”, dijo Duval.

Qué tal fue trabajar con Mónica Huarte, Kate de Castillo y el resto del elenco?

“Trabajar con Mónica, con Kate y José Eduardo, y con todos fue una gozadera. La pasamos muy bien y nos reímos mucho. Hubo llamados nocturnos. Hubo una semana completa que los llamados eran a las 11 de la noche y acabamos a las 6 o 7 de la mañana. A veces el cansancio te vuelve muy simple y nos costaba mucho trabajo las escenas porque nos ganaba la risa pero se cumplió”.

¿Por qué has visto la “Es por su bien” tres veces y cuál es tu escena favorita?

“Ya llevo cinco veces que me he visto “Es por su bien”. Me la veo con mi amigo, mi mejor amiga…yo feliz para ver su reacciones. Toda la película me parece maravillosa. La escena del carro es una de mis favoritas”.

Te hemos visto interpretar a varias mamás en tu carrera como actriz…Pero cómo es Consuelo como mamá?

“Yo soy muy mamá porque como no tuve mamá…mi sueño en la vida era ser la mamá que a mí me hubiese gustado tener. Creo que lo he hecho muy bien. Mis hijos están grandotes y ya dejaron el nido. Ya están volando por su cuenta, pero así que dejaron el nido no…ahí van todos los días, están como pegotes. A sido para mí la experiencia más bonita y el regalo más bonito que me ha dado la vida el tener estos dos chamacos a mi lado”.

¿Por qué debemos ver “Es por su bien”?

“No pueden perderse es por su bien porque es una película que soba el alma. [Es por su bien] es una historia muy conmovedora y muy divertida que ustedes se merecen”.

Más sobre “Es por su bien”

“Es por su bien” cuenta la historia de tres mamás, Clara (Consuelo Duval), Nena (Kate del Castillo) y Matis (Mónica Huarte) quienes hacen hasta lo imposible para prevenir que sus hijos estén con las mujeres que ellas creen que son las parejas incorrectas para sus “pequeños”.

La cinta fue escrita por Juan Carlos Garzón, dirigida por Alfonso Pineda, producida por Javier Williams, y realizada por Visceral con Pablo Calasso quien también es productor ejecutivo. La comedia está basada en Es por tu bien, película española escrita por Manuel Burque y Josep Gatell.