La nueva apuesta en cuanto a Reality Shows de la cadena Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’, llega a su fin el día de hoy, 15 de noviembre, por medio de un especial de tres horas que inicia a las 7pm / 6pm Centro. Aquí, la audiencia que se mantuvo semana tras semana en una transmisión histórica en donde se lograron más de 200 millones de votos, conocerán al afortunado ganador que se llevará el premio de 200,000.00 dólares en efectivo.

Los cinco finalistas que conocerán su destino la noche de hoy pues todavía se mantienen en la casa son: La actriz, empresaria y Miss Universo 1996 Alicia Machado, la influencer Manelyk González, en cantante y actor Pablo Montero, la cantante Cristina Eustace, y el atleta ex participante de Exatlon Estados Unidos, Kelvin Rentería.

Al momento las redes sociales están en furor, y los fanáticos haciendo diferentes campañas para conocer al esperado ganador de este programa que se ha robado el corazón de la audiencia en español de Estados Unidos.

¿Cómo ver la gran final de ‘La Casa de los Famosos’?

Los fanáticos podrán conectarse con la gran final de ‘La Casa de los Famosos’ a través de Telemundo (chequeando a su proveedor de cable local), o ponerse al día a través de la app de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store) y Telemundo.com. También pueden visitar Telemundo.com para más contenido exclusivo y acceso a las cámaras en vivo.

Pero si no disponen de servicio de cable, el acceso a Telemundo lo podrían hacer desde sus diferentes dispositivos móviles por medio de los siguientes servicios en vivo y sin cable:

Hulu: Además de una amplia biblioteca con contenido original y de otras casas productoras, el servicio streaming de Hulu, ofrece un conjunto de canales con televisión en vivo, dentro de los que está Telemundo. Puedes registrarte para Hulu Live TV aquí.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV.

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

Por si fuera poco, un día después de la esperada ceremonia final, todos los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ se reunirán en un especial el martes 16 de noviembre, en donde desde ya, se esperan muchas revelaciones, pero sobretodo mucho drama.