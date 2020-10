John Spencer fue un actor premiado con un Emmy, más conocido por interpretar al jefe de personal Leo McGarry en The West Wing (El ala oeste de la Casa Blanca) de 1999 a 2005. Antes del episodio de reunión especial en HBO Max, esto es lo que necesitas saber sobre cómo murió y qué hicieron con la serie cuando sucedió.

La causa de la muerte de John Spencer fue un ataque al corazón

VideoVideo related to ¿cómo murió john spencer de “el ala oeste de la casa blanca” con solo 58 años? 2020-10-15T15:38:20-04:00

El 18 de diciembre de 2005, cuatro días antes de cumplir 59 años, Spencer murió de un ataque cardíaco en el Centro Médico Olympia de Los Ángeles, dijo su publicista al New York Times.

Según su necrológica, Spencer nació con el nombre de John Speshock Jr. y creció en Totowa, New Jersey. Se fue de casa a los 16 años para estudiar en la Professional Children’s School en New York y poco después, en 1963, consiguió un papel recurrente en The Patty Duke Show. Continuó apareciendo con pequeños papeles en películas y en televisión hasta que finalmente tuvo un papel destacado en la película de 1990 Presumed Innocent junto a Harrison Ford. Eso lo llevó a un papel regular en la serie L.A. Law, interpretación que llamó la atención del creador de West Wing, Aaron Sorkin.

Sorkin dijo al New York Times que cuando estaban eligiendo el casting de The West Wing, dijo al director de casting: “Necesitamos a alguien como John Spencer”, y el director de casting sugirió que simplemente llamaran a Spencer y Sorkin dijo: “Nosotros nunca conseguiremos a John Spencer”. Pero Spencer dijo que sí y el resto fue historia.

Spencer obtuvo una nominación al Globo de Oro y cinco nominaciones al Emmy por su trabajo en The West Wing, obteniendo el premio en 2002 como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática.

El programa insertó su muerte en la trama de la serie

VideoVideo related to ¿cómo murió john spencer de “el ala oeste de la casa blanca” con solo 58 años? 2020-10-15T15:38:20-04:00

En la séptima y última temporada de The West Wing, McGarry era el compañero de de candidatura presidencial Matt Santos (Jimmy Smits), por lo que sacar a su personaje del programa hubiera resultado extremadamente difícil. En el momento de su muerte, había grabado algunos episodios que estaban en postproducción, por lo que se emitieron según lo planeado. Su última aparición fue en “The Cold”, el episodio 13 de la última temporada, que se emitió el 12 de marzo de 2006.

Después de esto, Leo solo fue mencionado en algunos episodios. En la primera mitad del episodio de dos partes de la noche de las elecciones, “Election Day Part I”, Annabeth Schott (Kristin Chenoweth) se encuentra a Leo en su habitación de hotel después de haber sufrido un ataque al corazón la noche de las elecciones presidenciales. Todos se enteran en la segunda parte del episodio de que ha muerto. Cinco episodios más se emitieron para cerrar la serie.

En una entrevista con el Chicago Tribune cuando Spencer murió, el productor ejecutivo John Wells dijo que era increíblemente difícil continuar sin el actor fallecido.

“John fue tan fundamental en la forma en que hicimos el programa, fue como el cemento que lo mantuvo todo unido”, dijo Wells. “Fue muy difícil continuar sin él, pero al mismo tiempo, creo que se habría enojado con nosotros si no lo hubiéramos hecho. Hubieron momentos durante las vacaciones de Navidad en los que pensamos en dar por acabada la serie, pero decidimos terminarla”.

El episodio especial de reunión de West Wing ya está disponible en HBO Max. Es una puesta en escena teatral del episodio “Hartsfield’s Landing” de la tercera temporada. El ganador del Emmy Sterling K. Brown asumió el papel de Leo para la producción.