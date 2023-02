Regañan fuertemente a Clarissa Molina por su novio: ¿Qué desató el reclamo?

En el 2022 Clarissa Molina anunció “con bombos y platillos” que estaba muy enamorada del representante musical Vicente Saavedra, y fue tal el idilio que la ex Nuestra Belleza Latina estaba viviendo, que hasta reveló que estaba comprometida y pronto se juraría a mor eterno con su amado.

Pero en los últimos meses del año pasado las cosas cambiaron, y aunque en redes sociales y programas de entretenimiento comenzó a circular como pólvora la noticia de que el romance entre la conductora de televisión y su novio habría llegado a su fin y que la boda se había cancelado.

Incluso se llegó a mencionar que el prometido de la ex Miss Universo presuntamente estaba implicado en un caso legal relacionado con la muerte de un famoso cantante puertorriqueño, lo que terminó de aumentar las habladurías sobre el presunto fin de la relación de la dominicana y su novio.

Y aunque Clarissa trató de manejar todo de manera diplomática, los rumores de ruptura siguieron creciendo y ella salió al paso a los rumores y en “el Gordo y la Flaca” dijo que la boda había sido pospuesta por “un par de cositas que no se están dando como queríamos y decidimos esperar. No hay apuro”.

Pero la polémica no ha terminado, y ahora muchos de los seguidores de Clarissa la regañaron en sus redes sociales, tras reaparecer con una foto estilo “selfie”, por no salir a decir públicamente lo que pasó con su novio y seguir defendiéndolo.

“Tiempo sin subir selfies! 🤳🏻”, comentó Clarissa en su Instagram, desencadenando un mar de comentarios.

“Bella Bella 😍, pero se necesita más que eso 🤔hay que ser inteligente y humilde para escuchar y aceptar que cuando el rio suena piedras trae, y se te dijo que ese tipo no es lo que tú te mereces. Ten paciencia y mira a tu altura niña, que solo tú no ves lo que vales ❤️sigue adelante que lo mejor está por venir 🙌”, fue el regaño que le manifestó a la estrella de Univision uno de sus fans.

“Tiempo sin subir selfies con tu prometido….” , “deja ya de protegerlo, y dinos que pasó con tu ex”, “Si de verdad ya no está con ese muchacho, que le de gracias a Dios. No todo lo que brilla es oro. Y tu te forjastes sola y has logrado mucho”, dijeron otros seguidores.

“Que bueno que ya no se va a casar porque a mi nunca me gusto ese para ella. El SE Mira muy curiosito”, “por qué tu misma no anuncias tu rompimiento con tu prometido. Prefieres darle la noticia a otros🤔”, “Que se me hace que Clarisa se quede vestida y alborotada👰‍♀️👰🤔” y “esta se hace la muy feliz para que las Gentes crean😮”,

agregaron otros fanáticos de Clarissa.

Los menos mordaces prefirieron elogar la apariencia de la exreina y hubo quienes incluso pidieron que la dejen en paz, pues su presunta ruptura es un asunto de ella y nadie debe opinar.

“Bellaaaaaa”, “eres muy hermosa Clarissa”, ” Hermosa mi dominicana!!!❤️🔥”, “eres toda una reina en todo el sentido de la palabra”, dijeron los fans que la defienden. “No entiendo porque los comentarios tan feo si esa muchacha no le a echó nada a ustedes” y “Señores,es su vida, ella es grande y sabe lo que le conviene. No opinen”.

El prometido de Clarisa, quien es puertorriqueño y está divorciado, tiene tres hijas. Ha sido manager de figuras como Ozuna, y ha trabajado con artistas urbanos, como Cosculluela y Farruko.