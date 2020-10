Cineworld y Picturehouse bajan el telón

Las salas de cine de Estados Unidos y Reino Unido anuncian que cerrarán a partir del próximo jueves 127 teatros en Reino Unido y 536 en Estados Unidos. Cineworld cerrará sus instalaciones de manera temporal tal y como lo ha anunciado la compañía este lunes por medio de un comunicado, aclarando que la decisión no se había tomado a la ligera, y que habían hecho todo lo posible por mantener abiertas sus instalaciones, pero que finalmente “En respuesta a un panorama teatral cada vez más desafiante y cierres sostenidos de mercados clave debido a la pandemia de Covid-19, Cineworld confirma que suspenderá temporalmente sus operaciones” en los dos países.

We can confirm we are considering the temporary closure of our U.K. and US cinemas, but a final decision has not yet been reached. Once a decision has been made we will update all staff and customers as soon as we can.

— Cineworld Cinemas (@cineworld) October 4, 2020