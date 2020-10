Exatlón Estados Unidos culminó su cuarta temporada cuando anunciaron al estadounidense Nate Burkhalter como el campeón de la competencia deportiva más feroz de la TV hispana en su gran final anoche por Telemundo. Acompañado de los finalistas Alondra “Nona” González, Emmanuel Jaquez y Dennhi Callú, el conductor Erasmo Provenza, además de Marisela “Chelly” Cantú y Frederik Oldenburg, el joven tejano de 34 años celebró su victoria tras ser el ganador del codiciado premio de los $200.000 dólares en efectivo al final de la transmisión de tres horas.

La eliminación de Chuy Almada

Una vez eliminada Yamilet Peña, hubo otra lucha por la inmunidad a 3 vidas con los 6 atletas restantes y quien perdiera sería directamente eliminado. Aquí el sueño acabó para el querido “Toro” Chuy Almada en una batalla sin cuartel contra Nate Burkhalter que estuvo imparable. Así es, Nate derrotó a Chuy, y lo eliminó de la competencia.

Chuy Almada rompió el silencio sobre Isaiah Vidal, el COVID-19 en Exatlon y más ¿Qué dijo?

En una sesión en vivo, el “Toro” Almada habló sin tapujos sobre todas las preguntas que rondaron a los fanáticos de la cuarta temporada de la competencia más feroz del planeta. Aquí lo que dijo:

COVID-19: Confirmó el diagnóstico

Tal como lo confirmamos aquí de manera exclusiva, Almada aseguró que en efecto Dennhi Callú fue la única de los Contendientes que no se contagió del temido COVID-19. Chuy dijo que aunque pensó que por ser una persona saludable no le afectaría, en efecto sí lo hizo y llegó a sentirse muy mal.

Su relación con Isaiah Vidal

Los rumores eran ciertos. Al parecer Vidal no tenía una muy buena relación con los Contendientes. “Me llevo con el como me llevaría con este cojín, no me responde, no me dice buenos días, no sé si está alegre o enojado, no tenemos relación.” Dijo Chuy.

En un momento de la conversación, Almada indicó que posiblemente Isaiah, los llamó a Dennhi, Elías y a él, “Cats” [Gatos], de forma despectiva, por lo que decidieron darle la vuelta a ese apodo y usarlo como un término afectivo.

No volvería a Exatlon

Lo dejó muy claro, no regresaría a la competencia pues considera que ese ciclo ya terminó. “La única forma sería como reportero del tras cámaras. Ya se lo propuse a Telemundo.” Dijo.

No se pierdan el video de la sesión En Vivo cortesía de VideosTop:

Lo que debes saber de Chuy Almada

El Boxeo: Su Terapia

Almada asegura que de pequeño jamás le gustaron los deportes tradicionales como el Baseball ó Basket, desde muy temprano se enamoró del boxeo y lo empezó a practicar como una especie de terapia para drenar sus distintas emociones.

A partir de allí, el mexicano no ha parado de competir y llevar el nombre de su país en alto por todo el mundo, actualmente tiene su propio gimnasio en donde enseña a los asistentes sus rigurosas rutinas de ejercicio.

Tiene una relación “2.0”

Chuy Almada y su esposa, la entrenadora física Diana Avilés se conocieron por medio de las redes sociales y una vez empezaron a salir, “más nunca se separaron”, esto aseguró Diana al programa de televisión Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, en el año 2018, cuando estaban recién casados. Aquí, también indicó que estaba segura que Almada debió sentirse sólo en las arenas de Exatlon, pero que su fuerte conexión fue la mejor compañía.

Su esposa fue su principal apoyo para regresar en esta oportunidad a Exatlon Estados Unidos

Almada nos aseguró de forma exclusiva que fue precisamente su esposa la que lo apoyó para que regresara en esta segunda oportunidad. “La verdad cuando recibí la llamada se lo dije con temor y mi mayor sorpresa fue su apoyo incondicional. Ella está segura en que esta vez estoy más fuerte y más preparado, voy listo para ganar y el apoyo de Dianita y mi familia detrás del televisor significarán todo para mi durante esta segunda oportunidad.”

Es un amante de la comida mexicana y la cerveza

Chuy admite siempre en redes sociales que aunque en general trata de alimentarse de manera sana, su debilidad son los tacos y la cerveza, y trata de disfrutar de ellos “al menos una vez por semana.”