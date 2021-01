¿Christina Aguilera interpretará a Jenni Rivera en película biográfica?

En una reciente entrevista exclusiva con el show “Ventaneando”, Juan Rivera y Rosie Rivera se pronunciaron sobre la posibilidad de que la cantante estadounidense Christina Aguilera interprete a Jenni Rivera en la película biográfica que planean estrenar próximamente.

“La última que estaba leyendo el guión era Christina Aguilera. Entonces necesitamos que sepa cantar porque queremos que cante. Christina Aguilera es un monstruo”, puntualizó Juan Rivera en su conversación con ‘Ventaneando’.

Por su parte, Rosie Rivera también se manifestó sobre el posible rol protagónico de Christina Aguilera en la película biográfica de Jenni Rivera: “El potencial de voz es excelente (…) A Jenni le encantaba Christina Aguilera, tiene que cuidar su línea de trabajo y estamos esperando, ojalá que diga que sí”.

En el mes de diciembre de 2020, los familiares de la ‘Diva de la Banda’ anunciaron que efectivamente sí estaban trabajando en la producción de la película basada en el legado artístico de Jenni Rivera: “En la película ya tenemos a la guionista, es una mujer y ya tenemos a la productora. Ahora sólo estamos esperando elegir al productor correcto y el director que en base a las experiencias que él tiene de trabajar con diferentes artistas y estrellas, escogerá al protagonista del papel de mi hermana Jenni”.

CNET informó en el mes de julio de 2019 que los derechos para la realización de la película biográfica de Jenni Rivera fueron adquiridos por las empresas productoras “Mucho Mas Media” y “De Line Pictures”. Sin embargo, los familiares de la inolvidable cantante en todo momento estarán involucrados en la etapa de producción de la misma.

El citado medio de comunicación detalló que el guión del proyecto cinematográfico de Rivera estaría a cargo de Kate Lanier, quien escribió la película biográfica “What’s Love Got To Do With It”, basada en la vida de la cantante Tina Turner.

Según AP, la película biográfica de Jenni Rivera se centrará en su lucha por triunfar en un ambiente dominado inicialmente por los hombres. Asimismo, abordará aspectos de su vida personal como lo fue enamorarse de un hombre adicto a sustancias estupefacientes y los constantes abusos que enfrentó.

La vida de la intérprete de “Inolvidable” anteriormente fue exhibida en la pantalla chica en series como “Mariposa de Barrio”, un proyecto televisivo autorizado por la familia Rivera y transmitido por Telemundo en el año 2017.

Mientras que Univision estrenó “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí” en el mes de enero de 2017, una serie televisiva que en todo momento estuvo inmersa en una gran polémica después de que la familia Rivera manifestó que no estaban de acuerdo con la realización de este proyecto que mostraba detalles nunca antes exhibidos de la vida de la cantante.

Rivera realizó su debut en la industria cinematográfica en el año 2012 con su participación en la película “Filly Brown”, cuya historia estuvo basada en lo difícil que puede ser abrirse camino como cantante.

Jenni Rivera perdió la vida a los 43 años de edad en un trágico accidente aéreo en el mes de diciembre de 2012 en la localidad de Nuevo León en México.

La cantante es recordada por ser una de las figuras más importantes en la industria de la música regional mexicana, su legado artístico se ha vuelto referencia para las nuevas generaciones de cantantes femeninas que se abren camino en un género musical que originalmente era dominado por hombres.

