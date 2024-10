¿Por qué Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia?

El cantante mexicano Christian Nodal tuvo que cancelar su presentación artística de este miércoles 2 de octubre en el Palenque de la Feria de Pachuca, debido a un quebranto en su salud que lo llevó a ser internado en un hospital de Ciudad de México, así lo reportó el medio Billboard.

La imagen del artista conectado a un monitor de signos vitales, mientras la mano de una mujer acariciaba su cabeza, fue la fotografía que rápidamente comenzó a circular en las distintas redes sociales, y que despertó todas las alarmas en sus seguidores.

A través de su cuenta personal de Instagram se publicó un comunicado en el que sus seguidores fueron informados de la situación y asegurándoles que no se perderían de su presentación pues esta seria reprogramada.

“A todo el público que adquirió boletos para el evento de mañana 2 de octubre en el Palenque de Pachuca Hidalgo. Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramando para el próximo lunes 14 de octubre en donde los boletos adquiridos, tendrán la misma validez. Como siempre agradecemos su apoyo, cariño y comprensión de todos ustedes”, fue el mensaje enviado.

¿Qué tiene Christian Nodal?

Según su relacionista, Conchita Oliva, todo comenzó el pasado 1 de octubre, cuando Christian Nodal sufrió de una fuerte infección estomacal que le causó dolor y molestias, por lo que fue ingresado al establecimiento sanitario para ser monitoreado y sometido a análisis de laboratorio, según La Opinión.

“Estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa”, dijo en un mensaje de texto Oliva. Pese a la versión de Oliva, el periodista Gustavo Adolfo Infante, del programa “Sale el Sol”, señaló como posibles causas del malestar de Nodal el consumo de alcohol, mezclado con un exceso de trabajo.

“Trae demasiado trabajo; subirte a los aviones, bajarte de los aviones, y también mucha gente me decía que toma mucho cuando trabaja. Tiene 25 años, pero finalmente todo eso afecta”, comentó Infante en referencia al estado de salud de Nodal, de acuerdo con La Opinión.

¿Relación tensa entre familia Aguilar y Nodal?

A raíz de la hospitalización de Christian Nodal se han suscitado comentarios sobre la mala relación que tienen las familias de la pareja.

Cristina Nodal, madre del cantante, acrecentó más estos rumores al escribir en su cuenta de Instagram:

“Cuídemelo bien. Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz.” Lo que hizo pensar en un mensaje indirecto hacia su consuegro Pepe Aguilar quien recientemente lanzo su canción “Cuídamela Bien”, haciendo alusión a la relación de su hija angelita con Nodal.

Según La Opinión, la letra de la canción incluye frases como: “Tan rápido el tiempo pasó y mi ángel alguien más me arrebató. Y no da la cara el bandido. Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajidos, mijo, aquí no es”, lo que ha sido interpretado como un mensaje velado hacia Nodal. Estas palabras han reavivado la especulación sobre un posible distanciamiento entre las dos familias, que ya había sido señalado durante la boda.

