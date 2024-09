Christian Nodal está nervioso: ¿Qué pasó con su cara?

Christian Nodal se mantiene siempre conectado con sus 11 millones de seguidores. Con ellos compartió que continua con el procedimiento de borrar sus tatuajes en la cara. “Hoy también estoy nervioso porque, a diferencia de ayer, hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara. Y bueno, a ver cómo nos va con la inflamación, la irritación, el dolor y todo. Deséenme suerte, por favor”, expresó Nodal, quien ha pasado unos románticos días con su esposa Ángela Aguilar en Zacatecas.

Desde hace varios meses Nodal empezó este dolorosa procedimiento. Nodal acudió con profesionales que aplicaron un método específico para extraer la tinta de la dermis. El proceso de remoción, según explicó el intérprete, involucra tecnologías láser avanzadas, consideradas entre las más eficaces y menos invasivas para eliminar marcas permanentes en la piel, informó Infobae.

Nodal decidió eliminar varios de los tatuajes que tiene, fue por su pequeña hija, Inti. “Duele mucho. Yo no soy tan disciplinado de cuidados y cremitas. Yo ya tengo 3 sesiones pero se hacen una llagas muy dolorosas, en la piel se hacen bolas, bolsitas de agua… Como si te quemaras”, dijo el pasado mes de mayo.

El esposo de Ángela se está quitando, poco a poco, parte de esos diseños que se hizo en su rostro, y para eso son necesarias técnicas como el láser, la eliminación quirúrgica y la dermoabrasión. Aunque él no dio detalles de cuál es la suya, sí dejó claro que no quiere los tatuajes en su cara.

¿Por qué se tatuó la cara?

“Yo lo hice mucho por rebeldía. Me encantaban los tatuajes y yo sentía que me querían encasillar. Yo quería no gustarle a la gente para nada más gustarle por mi música… En México tenían esta cuestión de que el regional tiene una estética. Había tantas cosas impuestas que yo decía, quiero romper todo eso para que llegue gente de otra generación y entienda que ellos puedan vestirse, ser quiénes quieran”, dijo Nodal a Infobae.

Nodal dijo ha compartido que varios de los diseños permanentes que aún lleva plasmados en la piel tienen un significado especial. “Forajido es un tatuaje que nunca se me va a ir, es como una ley de vida. Hay tatuajes que si tienen mucho significado, hay otros que no. Pero visualmente quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara”, comentó

Ahora que se está borrando los tatuajes, con el paso del tiempo, sus fans podrán ir viendo el cambio en su rostro.