¿Christian Nodal se burla de la caída de Belinda?

Sigue dando de qué hablar el cantante mexicano de música regional Christian Nodal, al referirse de la caída que tuvo su exnovia, la cantante Belinda en la pasarela de la Semana de la Moda de París de la reconocida marca L’Oréal.

El artista fue muy “atrevido” al invitar a sus seguidores por medio de un video a que se hicieran presentes en su próximo concierto. “Este es un llamado para mi raza de Sonora, que se deje caer a Phoenix, a Glendale, no se lo pueden perder con el ‘Pa’l Cora Tour’”, dijo.

La frase mencionada por Nodal, “que se deje caer”, no pasó desapercibida para nadie, y todos saben que fue una indirecta para quien fuera su prometida en años anteriores.

Belinda no tardó en reaccionar al comentario de Christian Nodal, y al contrario a lo que muchos creían de que estaría furiosa, la intérprete de “Egoísta” se lo tomó de buena manera.

La respuesta magistral de Belinda hacía las supuestas burlas de Nodal

De acuerdo con TVyNovelas, entre los aspectos que distinguen a la personalidad de Belinda, ella no se toma las cosas nada personales y esta vez no fue la excepción y reaccionó tranquila a su caída París, pues a pesar de que no tenía previsto que esto ocurriera, logró sortearlo con elegancia y recibió el respaldo de la cantante Anitta, que en ese momento se encontraba cerca de ella e inmediatamente acudió para ayudarla.

“Pa los haters, kisses”, escribió la actriz, refiriéndose que solo le envía besos a sus detractores, una declaración que coincidió con las críticas que le llovieron a su exprometido por aparentemente querer sumarse a la ola de opiniones negativas.

¿Nodal si se burló de Belinda ?

El video de Christian Nodal fue estudiado por la grafóloga Maryfer Centeno, quien hizo un análisis del lenguaje corporal del artista, y esto dijo, según Infobae:

“Parece que se quiere reír, claro que sí; parecen algunos momentos de burla y de ironía, por supuesto que sí. Cómo se caracterizan la burla y la ironía, uses con este tipo de risita, tratando de contenerla, dando énfasis en ciertas palabras como ‘se dejen caer’, puede que en algunos momentos hasta más suave. Me parece que Christian Nodal evidentemente ya está conociendo cómo utilizar las redes, cómo generar este tipo de conversación que sin lugar a duda a él le funcionan (..) Está disfrutando agraviar a Belinda (..) Está muy contento con la caída de Belinda”, dijo en TikTok.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos