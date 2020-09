¿Se hizo Christian Nodal un tatuaje de Belinda en el rostro?: VIDEO

A través de su cuenta de Instagram, Christian Nodal utilizó un filtro con el que simulaba tener tatuado en la mejilla izquierda ‘Beli’, diminutivo con el que se refiere a Belinda, su actual pareja.

En los cortos videos que publicó Nodal se ve cómo probó el filtro en diferentes partes de su rostro. Inicialmente, en la mejilla izquierda; luego, junto a su oreja izquierda; y luego, lo mostró en la derecha.

Aunque algunos pensaron que el diseño que había enseñado unas semanas atrás era temporal, la misma Belinda compartió que su novio se había tatuado ‘Beli’ al lado de la oreja, según lo dio a conocer Infobae.

No es la primera vez que el cantante juega con estos filtros para divertir a sus seguidores; hace un par de semanas lo utilizó para señalar cómo se vería su rostro cubierto por tatuajes. En el video, se podía leer la palabra ‘Destroy’ marcada en la frente, un par de lágrimas debajo de su ojo izquierdo y una rosa en su mejilla derecha, entre otros curiosos diseños.

Tras la publicación de esos tatuajes virtuales, la mamá de Nodal se vio muy molesta, a lo que él le respondió: “se me ve muy lindo, mamá, cuando tenga mis tatuajes”, y es que en una entrevista con Adela Micha en “La Saga”, el joven comentó que en su casa no le permitían hacerse tatuajes, por lo que esperó hasta cumplir la mayoría de edad para hacerlo y actualmente tiene cerca de 40 de ellos en todo el cuerpo.

Sin embargo, algunos de estos han generado polémica entre los usuarios de Instagram, pues se mostró un diseño en el que aparecían unos ojos en su pecho y se especulaba que eran los ojos de Belinda.

“A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas, me hace feliz (…) nunca me voy a arrepentir de esto e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (…) yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18”, explicó en la entrevista.

El tatuaje de Belinda al que se refiere se conoció hace unas semanas, donde se ve un pequeño corazón rojo con las iniciales de él: “CN”. La pareja también se tatuó en las manos la fecha en la que se hicieron novios.

Nodal, en su mano izquierda, tiene un número cuatro con un arco y Belinda tiene, en su mano derecha, un 4 con un corazón flechado.

Esta es la forma en la que la pareja ha decidido demostrar su amor hacia el otro, pero ahora, gracias a los filtros de Instagram, los seguidores de Belinda también podrán ‘tatuarse’ donde quieran ‘Beli’, en honor a la famosa estrella.

Lo cierto es que Nodal se ha mostrado muy enamorado de Belinda y también ha utilizado las redes sociales para demostrarle su amor.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo @belindapop Espero y esta “publicidad” nos dure pa’ toda la vida, mi amor”, escribió recientemente en sus redes sociales.

Sigue a AhoraMismo en Instagram