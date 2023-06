¿Quién es Chrissie Bixler? Mujer que acusó a Danny Masterson de violación

Chrissie Bixler es una de las cuatro mujeres que dicen que el actor Danny Masterson las violó. Su historia se transmitió como parte de la serie documental Leah Remini: Scientology and the Aftermath.

No se presentaron cargos contra Masterson. Masterson, una estrella de That ’70s Show y la serie de Netflix “The Ranch”, fue expulsado de su trabajo como actor de Netflix después de que salieron a la luz las acusaciones de violación. El fiscal de distrito de Los Ángeles determinó que no había pruebas suficientes para continuar con el caso, pero una demanda presentada contra Masterson y la Iglesia de la Cienciología llama al caso estancado la perpetuación de un encubrimiento de la iglesia.

Chrissie Bixler, anteriormente Chrissie Carnell, fue actriz y modelo. Tiene gemelos, Ulysses y Xanthus, que nacieron en 2013. Bixler está casada con Cedric Bixler-Zavala, exlíder de The Mars Volta. Viven en Los Ángeles.

Cuando Bixler hizo pública su historia, otras mujeres se adelantaron y también dijeron que Masterson las violó. Bixler, como otro de los acusadores, estaba en una relación con Masterson. Dijeron que Masterson los agredió cuando estaban inconscientes. Bixler era miembro de la Iglesia de la Cienciología, al igual que las otras mujeres que dicen que Masterson las violó.

1. Bixler es una de las cuatro mujeres que dicen que Masterson las violó

The women repeatedly found strangers around their homes, sometimes peering inside with flashlights at night. Their email accounts were hacked and credit cards stolen. One woman’s dog mysteriously died and the autopsy showed trauma to its trachea. https://t.co/VSILTN3LCJ — Tampa Bay Times (@TB_Times) August 18, 2019

Tres mujeres, incluida Bixler, dijeron al Departamento de Policía de Los Ángeles que Danny Masterson agredió sexualmente, según un artículo de Tony Ortega. Posteriormente, cuatro mujeres presentaron una demanda contra Masterson y la Iglesia de Scientology, diciendo que la iglesia intervino en el caso al presentar 50 declaraciones juradas de scientologists que negaron las afirmaciones.

Masterson calificó la demanda de “más que ridícula”, a través de su abogado, según USA Today.

“No voy a pelear con mi ex novia en los medios como ella me ha estado provocando durante más de dos años. La venceré en la corte, y lo espero con ansias porque el público finalmente podrá saber la verdad y ver cómo esta mujer me ha engañado. Y una vez que se desestime su demanda, tengo la intención de demandarla a ella y a los demás que se subieron al carro por el daño que nos causaron a mí y a mi familia”, dice el comunicado.

2. Bixler es la única persona cuya acusación de violación se hizo pública

On Monday, a Los Angeles jury heard bombshell testimony from Jane Doe #3 in the rape case against #DannyMasterson. The accuser is #ChrissieBixler, Masterson's ex-girlfriend.#CourtTV @MattJohnsonNEWS pic.twitter.com/i8H4PVbTkr — Court TV (@CourtTV) October 25, 2022

Las mujeres afirman que la Iglesia de la Cienciología las presionó para que se callaran, diciéndoles que no presentaran informes a la policía.

Bixler no se quedó callado. Su negativa a guardar silencio estimuló a otras tres mujeres a presentarse, quienes también dicen que Masterson las violó.

“Voy a ser una mujer increíble que NO cerrará la boca cuando descubra que mi violador violó a muchas otras mujeres”, dijo, según Newsweek.

En la sección de biografía de su página de Twitter, escribió: “Libertad de expresión mientras no tengas nada que decir”.

Anunció el 22 de agosto que se tomaría un descanso de Twitter.

“Me despido por un tiempo porque solo necesito familia”, escribió. “Quería dar las gracias a todos los que me han escrito. Has tocado mi corazón y roto mi corazón con tus historias. Gracias por permitirme ser una persona segura para ti. ¡Espero haberte ayudado de alguna manera porque definitivamente me has ayudado a mí!”

3. Bixler dice que Masterson la está “provocando” para que haga una declaración

1. BREAKING: The women who have accused @dannymasterson of rape, have sued Scientology, its controversial leader David Miscavige, and Masterson. Among many allegations, they have accused Scientology/Masterson of conspiracy to obstruct justice and stalking https://t.co/04hYPaky6v — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 15, 2019

Bixler respondió a la declaración de Masterson, diciendo que la estaba “provocando” para que hiciera una declaración. Masterson emitió un comunicado a través de su abogado calificando la demanda como “más que ridícula” y dijo que Bixler lo estaba “provocando”.

“No voy a pelear con mi ex novia en los medios como ella me ha estado provocando durante más de dos años. La venceré en la corte, y lo espero con ansias porque el público finalmente podrá saber la verdad y ver cómo esta mujer me ha engañado. Y una vez que se desestime su demanda, tengo la intención de demandarla a ella y a los demás que se subieron al carro por el daño que nos causaron a mí y a mi familia”, dice el comunicado de Masterson.

Bixler respondió a la declaración en Twitter.

“No voy a responder a la declaración hecha por mi violador como me ha estado provocando desde que me sacó del armario a la prensa hace 2 años. Tampoco les diré lo aterrador que es que solo me señale con esa rabia obsesiva que tan bien conozco. En cambio, publicaré esto de LA Times”, escribió.

4. Chrissie Bixler era conocida como Chrissie Carnell, actriz y modelo

If anyone is interested in what has been happening to the brave women who are simply seeking their day in court, here it is. #ScientologyTheAftermath #ScientologyFairGame https://t.co/K1eleH55dV — Leah Remini (@LeahRemini) August 17, 2019

Chrissie Bixler era anteriormente conocida como Chrissie Carnell, actriz y modelo. Trabajó en la película Jack-O, una película de terror slasher estrenada en 1995.

Carnell también modeló para publicaciones como Elle, Glamour y Seventeen.

Está casada con Cedric Bixler-Zavala, exlíder de The Mars Volta. Tienen gemelos, Ulysses y Xanthus, que nacieron en 2013. La familia vive en Los Ángeles.

5. Chrissie Bixler es una de las ex novias de Danny Masterson

Tonight, Leah Remini ends ‘Scientology and the Aftermath’ with a hard look at Danny Masterson https://t.co/6b2a3JTjV9 #Scientology #ScientologyTheAftermath pic.twitter.com/PG778MKhIK — Tony Ortega (@TonyOrtega94) August 26, 2019

Bixler estuvo anteriormente en una relación con Masterson durante seis años.

La publicista de Masterson, Jenni Weinman, afirmó que su cliente no pudo haber violado a Bixler porque estaban en una relación. Bixler ha dicho que Masterson la agredió al menos dos veces cuando estaba inconsciente.

“Bueno, Chrissie era la novia de Danny en ese momento, así que realmente no hay nada, no hay historia allí”, dijo Weinman a uno de los otros acusadores de Masterson, según Newsweek.

Ella no fue la única mujer que acusó a Masterson de violación que estaba en una relación con él. Otra mujer, que formó parte de la investigación inicial de LAPD, dijo que Masterson la obligó a tener un acto sexual doloroso en 2001 mientras estaba inconsciente. La supuesta violación la hirió, dijo. La mujer dijo que la Iglesia de la Cienciología, de la que también era miembro, la presionó para que no fuera a la policía.

