Chiquis habla de sus tres personalidades. ¿Quiénes son? – ENTREVISTA

Dentro de Chiquis viven tres personalidades. Es algo que ella misma ha contado y que no tiene problemas en explicar. “Son tres partes de mí misma, que me ayudan a manejar distintas situaciones en mi vida”, explicó la cantautora y empresaria a AhoraMismo.com. No se trata de personalidades disociadas, como ocurriría en el caso de las personas que tienen trastorno de personalidad múltiple, si no de una técnica para manejar las locuras de su vida.

Los nombres de las tres personalidades de la hija mayor de Jenni Rivera son Janney, su nombre de pila, Chiquis, la artista, y Valentina. Esta última es la única que se inventó ella solita y que nació de una necesidad personal con la que cualquier persona, en especial cualquier mujer se puede identificar. Son muy diferentes entre ellas y todas son parecidas. No es una contradicción, pues todas son ella y todas se rigen por su sus valores. Todas son informadas por las mismas experiencias de vida. Todas han reído, amado y sufrido. Claro, con diferente intensidad y ese es el propósito.

La primera y más importante es Janney. Janney Marín, la hija Jenni Rivera y Trino Marín. La que nació cuando su mamá tenía apenas 15 años y estaba por graduarse de secundaria. La que fue criada principalmente por su abuela Rosa Saavedra de Rivera, en la casa de la familia Rivera, donde todavía vivían sus tíos Gustavo, Lupillo, Juan y Rosie. Cuando su abuelo Pedro Rivera aun estaba casado con su esposa y el escándalo de tener un hijo fuera del matrimonio no había destrozado el hogar.

“Janney es la más dulce, es quien soy yo cuando estoy feliz en mi vida personal. La que ayudó a criar a sus hermanos. La que adora a su abuela, la que ama a su pareja”, nos contó la artista. “Janney es fanática de cocinar, de los perros y disfruta mucho de su casa. Es quien soy en mi yo más íntimo y a quien nunca voy a dejar”.

Chiquis es la figura pública. Es profesional, muy disciplinada, con una gran ética laboral y con un gran espíritu de competencia consigo misma. “Como artista yo soy muy perfeccionista y no me engaño a mí misma. Cuando empecé sabía que no tenía la mejor voz y he trabajado muchísimo para llevarla al nivel que tiene ahora. Todavía me falta”, manifestó. “Chiquis es la que habla en las entrevistas, desfila en las alfombras y canta y baila en los escenarios musicales”.

Chiquis es la que adora la atención y el respeto de su colegas y del público.

La figura pública que todos conocemos es esa Chiquis, aunque cada vez más está mostrando a Janney en las redes sociales. La puedes reconocer por su cara lavada y la dulzura en sus ojos.

La tercera personalidad de Chiquis es “Valentina” y la ha presentado varias veces en sus videos musicales. El más reciente fue el de “Me vale”, una canción de su disco “Playlist” de 2020.





Play



Chiquis – Me Vale Music video by Chiquis performing Me Vale. Fonovisa; © 2020 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/cMoiO0 2020-11-11T05:00:13Z

Como ves en el video, Valentina tiene el cabello negro y largo (es una de las pelucas de la artista) y es muy extrovertida, fiestera y con pocos filtros. “Valentina es mi alter ego cuando necesito ser más lanzada de lo que yo soy en realidad. Ella es la que pelea por nuestros derechos, no se deja intimidar y es la que más se divierte cuando llega la hora de pasarla bien y no preocuparse demasiado”, detalló la artista. “Valentina es mi yo más libre y más poderoso. Me apego a esa forma de ser cuando me toca ser fuerte y echada para adelante”.

En el fondo, pareciera que Chiquis no ha hecho más que ponerle tres nombres diferentes a aspectos de su personalidad porque se le hace más fácil acceder a algunas características que le dan poder. Un truco bastante útil para la vida, porque quién no es diferente en casa, en el trabajo y cuando se necesita a apelar de valor para luchar en la vida.