Chiquis estrena su nuevo tema musical “El Honor” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

La cantautora ganadora del Latin GRAMMY, empresaria y personalidad televisiva, Chiquis, acaba de estrenar su nuevo sencillo denominado “El Honor”, una canción de banda que destaca fuerza y empoderamiento a través de la extraordinaria voz de Chiquis, así como el valor de la mujer y lo que merece en una relación.

“Esta canción me encanta, quiero que la cante a todo pulmón los que se identifiquen con ella. Me llena de emoción lanzar nueva música, la cual representa todo un proceso que en verdad disfruto y lo hago con mucho cariño para todos mis fans”, expresó Chiquis.

“El Honor” fue producida por los ganadores del Latin GRAMMY Luciano Luna, Ulises Lozano El Licenciado y Richard Bull y fue escrita por Luciano Luna. Los instrumentos de la canción fueron grabados en Sinaloa y Chiquis grabó su voz desde un acogedor estudio en las colinas de Laurel Canyon en Los Ángeles, CA. La cantante se encuentra el día de hoy en la filmación del video oficial de “El Honor”, de donde estará compartiendo lo que esté pasando detrás de cámaras en vivo con sus fans a través de su cuenta de Instagram. El videoclip cuenta con la dirección y producción de Oscar Eden.

Escucha aquí el nuevo tema musical de Chiquis, titulado “El Honor”





Chiquis – El Honor (Audio) Artista: Chiquis Tema: El Honor #Chiquis #ChiquisRivera #ELHONOR #Banda #Norteño #BossBeeNation vevo.ly/86ybYu 2022-03-25T04:00:10Z

Chiquis inicia su próxima gira de conciertos este 10 de abril y se presentará el 21 de abril en los Latin American Music Awards que se transmitirán en vivo desde Las Vegas por la cadena Telemundo.

Por otro lado, la cantante recientemente concluyó con éxito la primera temporada de su programa de televisión lo ‘Lo Mejor de Ti’ de NBC Universo, donde además de ser conductora y productora ejecutiva del mismo ayudó a transformar a sus participantes de adentro hacia afuera; y por si fuera poco, el éxito de su podcast “Chiquis and Chill” ha sido fenomenal, ya que con un total de 19 episodios hasta la fecha se ha posicionado como #1 entre las audiencias de podcasts en Estados Unidos, donde la cantante comparte consejos, mensajes positivos y experiencias a la audiencia, convirtiéndose así, en una líder mediática con uno de los podcasts más escuchados sobre todos los géneros del momento en las plataformas digitales. “Chiquis and Chill” es una co-producción con My Cultura de iHeartMedia y se puede escuchar en iHeartRadio y distintas plataformas como Spotify así como Apple Podcasts.

Asimismo, en febrero de este año, Chiquis lanzó su nuevo libro ‘INVENCIBLE’ tanto en español como en inglés, el cual debutó en el listado de los libros más vendidos del USA Today.

Chiquis Rivera: Lo que debes saber sobre la afamada cantante

Janney Marín, mejor conocida como Chiquis es una artista (cantante y compositora), empresaria, autora y personalidad televisiva, ganadora al Latin GRAMMY 2020 al Mejor Álbum de Música Banda por PLAYLIST.

Comenzó su carrera en televisión, convirtiéndose en pionera de “reality” shows para el mercado latino, con sus programas Chiquis and Raq-C; I love Jenni, Chiquis ‘n Control y Chiquis Confidential. Chiquis es la conductora y productora ejecutiva de Lo Mejor de Ti con Chiquis, un reality que transforma a sus participantes de adentro hacia afuera, transmitido por la cadena de cable en español de NBCUniversal, UNIVERSO. Además conduce su propio podcast titulado “Chiquis and Chill” que es todo un éxito y ha llegado a las cimas de popularidad en los listados de Top Podcasts.En el 2013, Chiquis, cumpliéndole una promesa a su madre Jenni Rivera, inicio su carrera como interprete. Menos de dos años después, su primer álbum Ahora, obtuvo el #1 en ventas en dos semanas consecutivas en iTunes. Los cinco sencillos del álbum, se colocaron dentro del Top 10 en las estaciones de radio nacionales. Además, sumando un Disco de Oro, certificado por la RIIA por sus altas ventas. Ahora también llevó a Chiquis a ser nominada y honrada con varios prestigiosos premios.

En el 2017, Chiquis lanzó su exitoso sencillo “Vas a Volver”. El tema fue producido por el productor 14–veces ganador al Latin GRAMMY, Edgar Barrera, quien también produjo su previo éxito “Horas Extras”. Ambos temas han sido presentados en las estaciones de radio en México y Estados Unidos. “Vas a Volver” es parte de su segundo álbum titulado Entre Botellas.La joven cantante ha ganado el Premio Lo Nuestro a la Artista Femenina del Año (2017) y a la Artista Femenina del Año del Regional Mexicano (2016) y el Premio de la Radio a la Artista Femenina del Año (2015).

Chiquis es un rostro conocido en la televisión latina. Es juez en el popular concurso televisivo Tengo Talento Mucho Talento y fue parte del elenco del programa de talento de Univisión Va Por Ti. Durante cinco temporadas Chiquis ha formado parte del reality The Riveras, programa que se enfoca en su estilo de vida con sus cuatro hermanos, tal como lo vieron en I Love Jenni. La estrella también participó en uno de los mejores shows estadounidenses matutinos, The View, trabajando junto a la legendaria Barbara Walters y Whoopie Goldberg.Ella ha sido invitada a presentar, cantar o conducir importantes eventos como Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Billboard, Premios Onda Max, y Latin American Music Awards. Durante su primera presentación en Premios De La Radio, donde fue la conductora principal, el programa alcanzó el mayor ‘rating’ en la historia de la transmisión.Como autora, Chiquis público su primer libro “Forgiveness” en el 2015. Ambas versiones, en inglés y español, se colocaron inmediatamente en la lista prestigiosa de mejores ventas de The New York Times. Este mes la empresaria lanzó “Chiquis Keto”, su libro sobre cómo disfrutar del estilo de vida “Keto” y éste se disparó de inmediato al #1 en su categoría de libros en Amazon y se convirtió en bestseller en múltiples listados de ventas de libros. Su libro más reciente “Invencible” debutó entre los bestsellers de USA Today.

Chiquis ha producido comerciales para sus productos y proyectos especiales. Entre sus logros, está el lanzamiento de varios perfumes, los cuales continúan registrando ventas muy altas. Recientemente, la joven artista, lanzó su propia línea de belleza “Be Flawless”, con la cual ha tenido excelentes resultados.

Todo este éxito acumulado, es el resultado del apoyo de más de ocho millones de seguidores en las redes sociales, lo cual le dio la oportunidad de establecer BossBee Nation, una fundación de caridad que ayuda a miles de jóvenes a cumplir sus sueños. BossBee Nation es una comunidad en línea que ofrece becas, recauda fondos y destina dinero para combatir la violencia doméstica, el abuso sexual, el abuso mental, la autoestima, la pérdida de un ser querido, y obstáculos financieros.