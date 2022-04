Chiquis revela que está saliendo con un hombre siete años menor que ella

Chiquis reveló que está saliendo con un hombre siete años menor que ella. Así mismo, la artista y empresaria reveló en su podcast Chiquis and Chill que su novio Emilio Sánchez, es el más joven en la relación, algo que la hizo dudar a la hora de entablar una relación seria con él.

“Yo tengo 36 años y él es siete años menor”, dijo Chiquis al comenzar el episodio, en el que reveló que la relación con Sánchez arrancó el 1 de mayo del año pasado, aunque lo había conocido 12 meses antes, cuando él tomó las fotos para el lanzamiento de “Jolene”, el tema de su disco “Playlist”, en la que contó con la colaboración de Becky G.

“Yo lo conocí cuando hicimos “las fotos y el video ´Jolene´ y me pareció lindo. Me acuerdo que le dije a Becky que me daban ganas de meterle un dedo en los hoyuelos que tiene en los cachetes y que me gustaba la forma de la órbita de sus ojos. Yo noto cosas locas así”, añadió la artista muerta de la risa.





Sin embargo, en esa primera ocasión no surgió el amor, o la atracción inicial. Eso pasó en una reunión íntima organizada por Becky G, quien conoce a Sánchez desde que estaban en pañales. De hecho, uno de los trabajos más importantes del novio de Chiquis es ser el fotógrafo oficial de la intérprete de “Mayores” y “Sin Pijama”.

Aunque el que Becky le dijera que se trataba de un buen tipo le daba tranquilidad, Chiquis confesó que la diferencia de edad le hizo pausar antes de comenzar algo serio, pero a medida que lo fue conociendo se fue dando cuenta de que Emilio Sánchez era la persona adecuada para ella. Hoy en día está tan compenetrado con su vida que hasta la está acompañando en su carrera. El novio de Chiquis apareció de la manera más tierna en el inicio de su gira “Abeja Reina Tour”.

“Nunca pienso en eso y la mayoría de las veces se me olvida”, dijo el fotógrafo cuando Chiquis le preguntó si alguna vez le había afectado la diferencia de edad. Pero si bien a él no le preocupa, su mamá sí que le preguntó a la artista qué intenciones tenía con su hijo. “Fue medio en chiste, pero sí me hizo pensar. Yo nunca había estado con alguien menor que yo”, reconoció. La pareja también reflexionó sobre qué les ha permitido tener una “relación tan linda”. La conclusión fue la madurez de él y la actitud positiva que ella tiene ante la vida.

“A mí me encanta que tú eres maduro y has hecho terapia, que te has tomado muy en serio eso de trabajar en ti mismo”, le dijo Chiquis a su novio. “Amo que me haces sentir muy segura siempre”.

Fue emocionante escuchar a Chiquis expresándose tan en paz sobre su vida amorosa. Desde que es una figura pública, la hija mayor de Jenni Rivera se había caracterizado por tener relaciones complicadas con hombres conflictivos. Los más recientes fueron el empresario discográfico Ángel del Villar y el cantautor Lorenzo Méndez, de quien para abril de este 2022 no había logrado divorciarse.