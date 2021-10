Chiquis Rivera se mudará a Miami

Durante su participación en el podcast de su gran amigo, el estilista Jomaru Goyso llamado “Sin Rodeos”, Chiquis Rivera confirmó que vendió su casa en Los Ángeles y que se irá a vivir a Miami. La hija de Jenni Rivera aclaró que aún no se muda, pero que pronto lo hará.

La cantante vivió en su casa de Los Ángeles por cuatro años, y en varias oportunidades subió videos mostrando el interior de la vivienda. Incluso realizó un detallado tour de su inmenso walking closet.

VIDEO: TOUR AL CLOSET DE CHIQUIS





Play



CHIQUIS' CLOSET TOUR!

Tras ser consultada sobre qué se llevará de la casa que pronto dejará, la cantante y conductora de televisión recalcó que desea un nuevo comienzo. “No me quiero llevar nada de la casa, solo mi ropa, y dejare ahí todos los recuerdos y las fiestas que tuve, y todo lo malo también. Sé que es tiempo para este cambio y sé que me va a impulsar al siguiente nivel en mi vida”, afirmó.

Todo indica que la hija de Jenni Rivera ya tomó la decisión de vivir en Miami. “Me encanta Miami. Antes no me gustaba tanto, el calor no me gusta tanto, pero me siento muy sexy en esta ciudad. Yo creo que empezaré con un departamento aquí”, reveló tras explicar que ama Los Ángeles, CA, pero la ciudad la agotó.

“Los Ángeles es una ciudad algo superficial y se olvida un poco la importancia de vivir en el momento, aún así, amo Los Ángeles, pero siento que necesito sacudirme”, afirmó sobre el cambio que realizará.

Tras ser consultada sobre la mayor lección que ha aprendido en el último tiempo, la artista afirmó que debe dejar de querer controlarlo todo. “Hay que dejar que las cosas pasen. Antes siempre quería proteger, cuidar, ser controladora, y he aprendido que se debe vivir y dejar vivir”, explicó tras destacar que uno de los aspectos que más le ha costado mejorar es dejar de estar tan pendiente de sus hermanos.

“Desde que mi mamá murió asumí el rol de matriarca. Hasta hoy me preocupo por ellos. Mi life couch me dice que debo cortar el hilo, pero no creo poder hacerlo, estoy intentándolo”, señaló.

En recientes declaraciones que realizó la Chiquis en su Instagram, con motivo del anuncio de su nuevo libro Invencible, la artista señaló que a pesar de todo lo malo que le ha ocurrido en la vida nunca se ha victimizado. “He venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido. No me gusta perder: si no gano, aprendo… y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes!”, recalcó.