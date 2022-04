Chiquis confesó la parte de su cuerpo que la acompleja – Exclusivo

Chiquis confesó en exclusivo para AhoraMismo.com cuál es la parte de su cuerpo que la acompleja. Sí, hay algo que la artista y empresaria no quiere mostrar y que la atormenta a la hora de escoger un look para hacerse fotos, subir al escenario o hasta desfilar por una alfombra roja.

No es fácil creerlo, en especial porque la hija mayor de Jenni Rivera, se ha fotografiado con todo tipo de atuendos y hasta sin ellos. Sus mensajes de amarse a uno mismo tal y como uno es son constantes y las imágenes sexy que a menudo comparte en las redes no son las de una mujer con un complejo con parte de su cuerpo.

Sin embargo, nos confesó que “hay algo que todavía no he podido superar, aunque me he prometido a mí misma que lo haré”. Si hay alguien que puede lograrlo es ella. Chiquis ha conseguido poner de moda las gordisexys, ha puesto la luz sobre la importancia de aceptar que la belleza viene en varios estilos y tamaños, con sus fotos sensuales, escotes vertiginosos y hasta looks en ropa interior. Además, ha hablado abiertamente sobre la importancia de poner la prioridad en la salud y no en la talla.

En eso, al igual que en muchas otras cosas, Chiquis ha seguido el ejemplo y la misión de su mamá . Como buena hija de Jenni Rivera, quien era una abanderada de las mujeres en todo nivel y a lo largo de su carrera compartió su lucha contra el sobrepeso y defendió el derecho de las mujeres que estaban fuera del estereotipo de belleza de sentirse hermosas, sensuales y deseables. la artista es muy vocal sobre estos temas.

Chiquis ha seguido sus pasos y no solo de palabra. La artista y empresaria usa todo tipo de ropa, incluso la más pegada y ha mostrado cómo se ayuda a lucir mejor. También ha compartido en las redes sociales y entrevistas sus rutinas de ejercicios y belleza. Su libro de recetas Keto tiene muchísimas ideas para mantener una alimentación sana, pero con inspiración para bajar de peso.

Actualmente, Chiquis se ha visto más flaca que nunca y los fans la han celebrado, al igual que le han celebrado sus atuendos, más de lo que la han criticado, que ha sido también en abundancia. Aun así, la artista nos reconoció que no ha conseguido dejar de sentirse mal por sus brazos “que son demasiado gruesos”.

Pues sí, esa es la parte de su cuerpo que aun la acompleja y que no ha logrado domar. Irónicamente y como le pasa a muchas mujeres, es la parte del cuerpo que probablemente casi nadie le haya mirado. Por eso, rara vez la vemos con vestidos o tops sin manga.

Obviamente, todos tenemos una o varias partes de nuestro cuerpo que quisieramos cambiar. Eso es parte de ser humano, pero es sorprendente que algo tan “normal” le moleste a Chiquis. Es más, los brazos se le ven bien. Ojalá que ahora que viene su gran regreso a los escenarios televisivos, se anime a usar un vestido de tirantes. Seguro se verá fenomenal.