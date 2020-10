Lorenzo Méndez le manda fuerte mensaje Mr. Tempo, mientras Chiquis pone las cosas claras

Las promesas de Chiquis y Lorenzo Méndez de llevar su separación en privado y en paz parecen haber quedado en el pasado, después de que paparazzi capturaron a la hija mayor de Jenni Rivera besándose con el empresario gastronómico Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo.

“Jamás he sido infiel”, dijo Chiquis con los ojos llenos de lágrimas, mientras que su aun esposo la reclamó a Mr. Tempo en Instagram.

Chiquis y Lorenzo anunciaron que su matrimonio se había roto irremediablemente hace un mes, después de un noviazgo atribulado y un primer año de casados en la que todo parecía ir bien, hasta justo antes del aniversario, que pasaron separados. Volvieron y semanas después tomaron la decisión de seguir por caminos separados.

Lorenzo Méndez dio una importante declaración

Ante la publicación de la foto en la que Chiquis y Mr. Tempo están besándose, Lorenzo Méndez primero eliminó todas sus fotos de su cuenta de Instagram, pero posteriormente se manifestó a través de Twitter.

Lorenzo Mendez. Hijo de Juan y Paula Mendez. Siempre he sido y sere un caballero. Esos son mis principios, y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos. — Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) October 20, 2020

Los fans quedaron impactados por su declaración, en especial la parte en la que expresó que “nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan, pero tan feliz”.

Con Mr. Tempo no fue tan elegante, pues parece que el excantante de la Banda El Limón ya se olía que entre el empresario y su ahora ex estaba pasando algo.

“Cuando te pregunté hace días lo negaste. Las cosas se dicen con huevos mijo”, le escribió el artista a Mr. Tempo en el área de comentarios en Instagram. El grueso de sus fans le apoyan y dicen que tiene razón.

Chiquis no se quedó callada

En una entrevista, Chiquis reveló que cambió de número de teléfono y solo se comunica con Lorenzo a través de emails. También aseguró que no tiene nada que explicarle a su ahora ex.

Se notó muy decepcionada por la forma en la que se estaba planteando la situación. “Yo no he sido infiel. Fui muy buena esposa y no se vale que le quieran dar vuelta a las cosas”, expresó.

“Por respeto a su madre, a su hija y a él no he hablado, ni hablaré de lo que pasó”, indicó la artista, quien agregó que no tiene que aclararle a Lorenzo Méndez.

“No he hablado con él y le dije que yo no tenía que explicarle nada a él porque ya estamos separados. Yo no ando con rodeos y yo le dije y él lo sabe. Tengo todos los e-mail’s [en donde] yo le estoy diciendo… y soy muy honesta con él. Él lo sabe, que no se haga”, dijo la artista.

Además, contó que ya introdujo la demanda de divorcio y explicó que “los dos nos queremos muchísimo pero hay cosas que se tienen que arreglar, cosas que él tiene que hacer o no hacer, lo que él quiera. Después de muchas cosas que he visto… no me gusta la gente que se hace la víctima. Eso no me gusta. Eso no lo respeto“.

