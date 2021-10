Chiquis Rivera le canta a un mal hombre

La multifacética cantante y conductora de televisión Chiquis Rivera confesó que prefiere cantarle al desamor y afirmó que si tuviera que dedicarle una canción a un mal hombre sería el tema que acaba de estrenar, “Mi Problema”.

La artista deslumbró durante su participación en el show Nuestra Belleza Latina, luciendo un ajustado jumpsuit dorado con detalles plateados, que destacaba sus curvas. En la ocasión cantó su nuevo sencillo Mi Problema.

En el espacio de televisión, la Chiquis participó muy animada en la sección El Play List, con Gabriel Coronel. En la dinámica, el conductor le preguntaba qué tema de su creación recomendaba escuchar en determinadas situaciones.

“¿Qué canción debo escuchar para limpiar la casa? “Completamente”, afirmó la cantante. Luego Gabriel Coronel le preguntó cuál sería la indicada para dedicársela a un mal hombre, ante lo cual Chiquis afirmó que tenía muchas, y luego explicó que la más adecuada sería “Mi Problema”.

“Me encanta cantar sobre el desamor. No me gusta cantar mucho sobre el amor, pero viene una nueva canción de amor”, adelantó.

La artista se encuentra muy dedicada al trabajo con varios proyectos en marcha. El jueves pasado debutó con su nuevo programa de televisión Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera, el cual se emitirá todos los jueves por NBC Universo a las 9pm 8pm centro.

“Se trata de transformar empezando desde el corazón hacia afuera. Con todo lo que he tenido que vivir en mi vida yo también he tomado sesiones de terapia y tengo un life couch, pero el cambio debe comenzar en el corazón y en la mente, y dejar el pasado atrás. Muchas personas han de pensar “ella sale en la televisión, es cantante y no tiene días tristes”, y no es así, yo he vivido muchas cosas. Yo pensaba que me amaba y me quería, pero realmente no lo aprendí bien hasta hace 2 años y hay días que son difíciles. El amor propio es muy importante”, afirmó en entrevista con Telemundo.

Justo antes del estreno de su show, la artista hizo un live por Instagram para interactuar con sus seguidores mientras la maquillaban. “Estoy sin extensiones en el pelo y con un look muy natural”, señaló mostrándose en plena sesión de peinado y maquillaje.

En recientes declaraciones con motivo de promocionar su nuevo show de televisión, la hija mayor de Jenni Rivera, confesó que se convirtió en madre de sus hermanos cuando tenía 10 años, debido a que su madre tenía que trabajar mucho. “Yo sentía que tenía que vivir mi vida por mis hermanos”, señaló.