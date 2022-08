¿Quién es Charlie Evens de “El hombre más odiado de Internet”?

Charlie Evens era socio de Hunter Moore, el ex provocador de la pornografía vengativa cuyo ascenso y caída se relatan en la nueva serie documental de Netflix, “El hombre más odiado en Internet”.

Según la acusación en su contra en un tribunal federal, el nombre completo de Evens es Charles Robert Evens. Es un hacker convicto que ayudó a Moore a obtener fotos comprometedoras de mujeres para su sitio web de pornografía de venganza.

Algunos sitios han dado su nombre como Charlie Evans, pero los registros judiciales confirman que la ortografía correcta es Charlie Evens, no Evans.

Hoy, Evens tiene 33 años. Según los registros en línea, vive en California, en el área de Los Ángeles. Mantiene un perfil bajo. Su pena de prisión ha terminado. Su página de LinkedIn dice que trabaja en ventas para una empresa de automatización de marketing. También ha trabajado a lo largo de los años como coordinador de medios, en medios digitales y para una cadena de restaurantes. Debido a la naturaleza incendiaria de los cargos en su contra, Heavy no se vincula a su página de LinkedIn ni revela los nombres de las empresas.

Moore dirigió un infame sitio web de “pornografía de venganza” llamado “¿Alguien está despierto?”, que se lanzó a principios de la década de 2010 y funcionó durante 16 meses, según Marie Claire.

La serie se lanzó en julio de 2022. “Decidida a eliminar las fotos de su hija de un sitio web de pornografía de venganza, una madre persistente lanza una cruzada en línea para acabar con su cruel fundador”, se lee en el resumen de Netflix.

Moore fue acusado de piratería informática. Sin embargo, según Marie Claire, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en 2015, tras declararse culpable de cargos reducidos. Hoy en día, el sitio web ya no existe. Lea el documento de sentencia de la corte federal aquí.

Sin embargo, no fue el único. Evens también participó en el drama.

Esto es lo que necesita saber:

Evens discutió lo que le sucedió a CNN en 2015 y dijo: “Estaba en un mal lugar”

WOW! Charlie Evens celebrates 3 YEARS in recovery from addiction TODAY! Lookin’ good Charlie! Keep it up. So proud of you, brother! pic.twitter.com/XCh6J5WPEv — Ryan Hampton (@RyanForRecovery) November 16, 2017

Evens concedió una entrevista a CNN en 2015. Solo tenía 23 años durante el hackeo. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, le dijo a CNN: “El trabajo significaría dinero. Estaba en un mal lugar. Recién salido de rehabilitación. Quedarse en casa durante unos ocho meses. Me despidieron de mi trabajo por beber. E hice [la piratería] durante unos cuatro meses”.

Continuó: “Tenía un gran grupo de amigos. Tuve un trabajo bastante bueno. Yo era una buena persona. Soy voluntario. Y este era mi súper secreto privado que nadie sabía. No es como si estuviera hablando con otros hackers. Ni siquiera me consideraba uno de ellos. Era solo lo mío que me iba a llevar a la tumba, y apestaba”.

Cuando se le preguntó cómo conoció a Moore, dijo: “En realidad lo hackeé, sin saber quién era. Y me contactó diciendo que me pagaría para que lo hiciera por él”.

Evens fue acusado con Moore de cargos de piratería informática en 2013 en California

Moore y Evens fueron acusados ​​en 2013. Puede leer la acusación completa aquí.

Aquí está el juicio de condena para Evens aquí. En 2015, Evens fue condenado a 25 meses de prisión, dice la sentencia condenatoria.

La acusación fue presentada en el Distrito Central de California contra Hunter Moore y Charles Evens, también conocido como “Gary”.

Alega que Moore residía en Woodland, California, donde operaba el sitio web http://isanyoneup.com en el que publicaba, entre otras cosas, “fotos de víctimas desnudas o sexualmente explícitas enviadas por otras personas sin el permiso de la víctima con fines de venganza.”

Evens vivía en el Distrito Central de California. Moore usó cuentas de Paypal en línea a nombre de Hunter Moore, Catalyst Web Services y quebella, dice la acusación.

Dice que siete víctimas, identificadas solo por sus iniciales en la acusación, mantuvieron cuentas de correo electrónico que contenían fotos de desnudos de ellos mismos y de otros.

Moore y Evens fueron acusados ​​de participar en una conspiración para acceder a una computadora protegida sin autorización para obtener información para obtener ganancias financieras privadas, más comúnmente conocida como piratería informática.

La acusación formal acusa a Evens de obtener “acceso no autorizado a las cuentas de correo electrónico de cientos de víctimas… por varios medios, incluido el ‘hackeo’ de las cuentas de las víctimas” donde obtendría “fotos de desnudos, pertenecientes a las víctimas y almacenadas en las cuentas de las víctimas”.

Play

The Most Hated Man on the Internet | Official Trailer | Netflix Who is the Most Hated Man on the Internet? From the producers of Tinder Swindler and Dont F**k with Cats, comes this shocking three-part documentary series on Hunter Moore and his website, IsAnyoneUp.com – one of the earliest and most notorious homes of revenge porn. In a lawless internet world circa 2010, unlikely allies band… 2022-07-14T15:00:00Z

Evens “enviaría fotos de desnudos obtenidas de las cuentas de las víctimas al acusado Moore a cambio de un pago”, dice la acusación. Dice que Moore sabía que Evens había “obtenido las fotos de desnudos al obtener acceso no autorizado a las cuentas de las víctimas” y le pagaría a Evens.

Él “ofrecería al acusado Evens dinero adicional para obtener ilegalmente más fotos de desnudos, y publicaría fotos de desnudos de las víctimas en su sitio web… sin la autorización de las víctimas”.

La acusación cita múltiples actos abiertos: que en 2011, Evens le envió a Moore un correo electrónico discutiendo “cómo hackear correos electrónicos”. Ese mismo año, Moore le pidió a Evens que trabajara para él y le ofreció pagarle $200 por semana usando PayPal. Evens le dijo a Moore que la piratería era ilegal, dice la acusación.

La acusación acusa a Moore de enviarle a Evens un correo electrónico en el que decía que le gustaría “tantas como sea posible” refiriéndose a fotos de desnudos obtenidas mediante piratería. Evens accedió a las cuentas de correo electrónico de las víctimas sin autorización, dice la denuncia. Terminaron en el sitio web de Moore.

La acusación dice que en 2012, Moore envió a Evens un correo electrónico solicitando fotos de desnudos de “siete chicas y tres tipos”.

Después de su liberación de la prisión, Moore grabó un sencillo llamado “Make the Internet Great Again”

Hoe Hoe Hoe Merry Christmas ☃️🎄 pic.twitter.com/FRQBvy0inq — Hunter Moore (@_iamhuntermoore) December 24, 2021

¿Qué pasó con Moore? El artículo de la revista Substream de mayo de 2017 dice que Moore, después de su liberación de prisión, estaba “de regreso, haciendo música EDM y planeando el lanzamiento de su primer libro”.

El artículo dice que Moore “recientemente ingresó a un programa destinado a ayudar a los reclusos a volver a aclimatarse al mundo exterior” y se le permitió recuperar el acceso a Internet, donde volvió a las redes sociales y grabó un sencillo llamado “Make the Internet Great Otra vez.”

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Identifican a las víctimas del mortal rayo que cayó cerca de la Casa Blanca [FOTOS]