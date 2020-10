Celine Dion hará su debut como actriz en el cine ¿Cómo se llama la película?

Todos estamos acostumbrados a escuchar la melodiosa voz de la icónica cantante de origen canadiense Celine Dion, quien ahora estará saliendo fuera de su zona de confort pues no sólo cantará, sino estará haciendo su debut como actriz en una película de Hollywood, ¡Y rodeada de varias estrellas!

La intérprete de la legendaria canción de TITANIC, My Heart Will Go On, está lista para actuar en la cinta llamada Text For You, una versión en inglés de una película alemana, acompañada de Priyanka Chopra Jonas, y el actor de la serie OUTLANDER, Sam Heughan, y donde también se espera que Dion esté, obviamente, involucrada en la banda sonora.

¿De qué trata Text For You?

En la película, Chopra Jonas es una joven que perdió a su prometido y en su tristeza, empieza a escribirle a su número telefónico, pero al otro lado está el personaje de Heughan, quien está atravesando una situación similar y ambos terminan enamorándose gracias a Celine Dion. La película aun no tiene fecha de estreno.

Una experta en bandas sonoras de películas

Estemos claros que la dupla Celine Dion y Hollywood, no sólo es conocida, sino una garantía de éxito comprobado. Celine brindó su voz al éxito de 1996, Íntimo y Personal, una cinta protagonizada por por Michelle Pfeiffer y Robert Redford. En la película, Tally Atwater (Michelle Pfeiffer) es una ambiciosa joven con muchas ganas de triunfar en la televisión y Warren Justice (Robert Redford), un veterano periodista y antiguo corresponsal en la casa blanca que está a cargo de las noticias en un canal de Miami. Viven una historia de amor y se ayudan en el plano laboral. Consiguiendo ascender a la cúspide de la televisión y en el camino enamorarse y enfrentar la última prueba juntos.

El tema central de la película se llamó Because You Loved Me y llegó a los primeros lugares de las carteleras musicales, dándole a Dion uno de sus primeros éxitos en Estados Unidos y posicionándola como una estrella mundial.

Celine Dion Because You Loved Me

Luego, exactamente un año después, vendría la consagración definitiva con My Heart Will Go On, de la película TITANIC, la encantadora historia de Jack y Rose en medio del naufragio más famoso del mundo, aquí Celine fue aclamada por el mundo entero y cementó su status como un ícono global.

Titanic – My Heart Will Go On (Music Video)

La trama, un nostálgico romance,​ relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, EE. UU., en abril de 1912. Pertenecientes a diferentes clases sociales, intentan salir adelante pese a las adversidades que los separarían de forma definitiva, entre ellas el prometido de Rose, Caledon «Cal» Hockley (un adinerado del cual ella no está enamorada, pero su madre la ha obligado a permanecer con él para garantizar un futuro económico próspero) y el hundimiento del barco tras chocar con un iceberg.