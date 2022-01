¿Cómo ver en vivo el especial ‘Celebrating Betty White’ de NBC?

Eche un vistazo a esta actriz y comediante ganadora de un Emmy con “Celebrating Betty White: America’s Golden Girl”, que se estrenará el lunes 31 de enero a las 10:00 p.m. hora del Este/Pacífico en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver “Celebrating Betty White” en vivo en línea:

El mundo se lamentó en la víspera de Año Nuevo de 2021 cuando la querida actriz Betty White murió pocas semanas antes de cumplir 100 años. Ahora, en un nuevo especial de horario estelar de una hora, NBC rendirá homenaje a la actriz ganadora del Emmy y activista por los derechos de los animales.

El comunicado de prensa de NBC dice: “En honor a uno de los artistas más queridos del mundo, NBC presenta un especial de horario estelar de una hora que conmemora la vida y el legado de la pionera estrella de televisión Betty White”.

Continúa:

Los amigos y las estrellas rendirán homenaje a la novia de la comedia de Estados Unidos en el especial. La hora incluirá clips que capturen mejor el tono irreverente, el espíritu y el ritmo cómico impecable de White, que son un sello distintivo de su carrera de décadas. White fue ganadora de premios Emmy, Grammy y SAG, además de ser una incansable defensora de los animales. Con actuaciones destacadas en “Mary Tyler Moore” y “The Golden Girls”, protagonizó dos de las comedias más populares de todos los tiempos y tuvo cientos de créditos televisivos.

White murió seis días después de sufrir un derrame cerebral. Habría cumplido 100 años el 17 de enero. En su tiempo como actriz, obtuvo 21 nominaciones al Emmy Primetime Emmy y dos nominaciones al Daytime Emmy, ganó seis veces y también obtuvo un honor de Lifetime Achievement en 2015.

White disfrutó de una revitalización de su carrera más tarde en su vida después de su hilarante actuación en “The Proposal”, que la llevó a su papel recurrente en “Hot in Cleveland” y una temporada como presentadora de “Saturday Night Live”.

Nunca tuvo hijos, sino que dedicó su vida a su oficio y su amor por los animales. En una entrevista de 2010 con The Hollywood Reporter, bromeó diciendo que la razón por la que siguió actuando durante tanto tiempo fue para apoyar su activismo animal.

“¡Tengo que seguir actuando para poder permitirme seguir haciendo mi trabajo de caridad! He estado involucrado con Morris Animal Foundation y L.A. Zoo durante 42 años. De hecho, soy la anciana más afortunada del mundo. La mitad de mi vida es trabajar en una profesión que amo y la otra mitad es trabajar con animales. No podría pedir más”, dijo White.

Pero también dijo que una de las mejores lecciones que aprendió en el mundo del espectáculo fue recordar que no se trata de ti.

“No se trata de ti, se trata de todos. No te tomes demasiado en serio. Ven al plató preparado y no actúes como si supieras más que nadie o como si fueras más importante que nadie en la producción”, dijo White.

“Celebrando a Betty White” se estrena el lunes 31 de enero a las 10:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en NBC.

