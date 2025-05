Cazzu aclara si Ángela Aguilar puede compartir con su hija Inti

Julieta Cazzuchelli conocida como Cazzu llegó junto a su hija Inti a la Ciudad de México el pasado martes 27 de mayo. La cantante argentina habló -como nunca- con los medios y aclaró los rumores sobre que le tiene prohibido a Ángela Aguilar compartir con su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal. “Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible en verdad”, aclaró Cazzu.

Ya que Cazzu estaba dispuesta hablar con los medios, ellos aprovecharon para preguntarle sobre el matrimonio de su ex y Ángela Aguilar. “La vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso; esa es la vida de él y es su papá, y tanto los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también las tiene”, añadió Cazzu. “Yo pienso que es muy importante para mí, sobre todo nosotros que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocida por la gente, a pesar de que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Más allá de los sentimientos o lo que pueda estar mal, para mi es importante, yo no le puedo negar su identidad a mi hija“.

Después del encuentro entre Nodal e Inti, Cazzu reiteró que su prioridad es el bienestar de su hija, lo que se traduce en hacer a su papá participe en su crianza.

Cazzu y Belinda juntas

Por otro lado, los fans lo piden con insistencia una colaboración entre Cazzu y Belinda, ambas ex de Christian Nodal. Pero la cantante argentina fue asegura que no está interesada en alimentar el morbo. “Siento que lo de Beli es algo que la gente mueve de forma más morbosa. No me gustaría alimentar el morbo, creo que esas son conexiones que se tienen que dar con la música”, explicó Cazzu ante la prensa.