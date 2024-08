¿Cuáles fueron las causas del divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck?

Una fuente explicó a la revista People las razones por las que Jennifer López decidió pedir el divorcio de Ben Affleck el 20 de agosto. En pocas palabras: la fuente le dijo a People que Affleck no había mostrado ningún interés en intentar arreglar el joven matrimonio de la pareja.

Lopez finalmente decidió que “es hora de seguir adelante”, informó People.

“Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”, dijo la fuente de People a la revista. “Él no ha mostrado ningún compromiso ni interés en hacer que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma”.

TMZ fue el primero en dar la noticia de que López había solicitado el divorcio el 20 de agosto, informando que la pareja no tiene un acuerdo prenupcial, López no utilizó un abogado y fechó su fecha de separación en abril de 2024.

La noticia de que Jennifer López y Ben Affleck vivían separados y vendían su mansión conyugal llegó de TMZ a principios de junio.

Jennifer López quedó “desconsolada” por la solicitud de divorcio, según los informes

Una fuente también le dijo a la revista People que Jennifer López está desconsolada.

“Ella se esforzó mucho para que las cosas funcionaran y está desconsolada”, le dijo la fuente a People. “Los niños son una prioridad máxima, como siempre lo han sido”.

A pesar de la angustia, otra fuente le dijo a People que Jennifer López ha intentado aprovechar al máximo su verano.

“Considerando todo lo que está pasando, Jennifer está teniendo un buen verano. Ha estado libre y ha podido concentrarse en lo que viene. Ha disfrutado de pasar tiempo con sus hijos, su familia y sus amigos. Siempre tiene una buena actitud incluso cuando las cosas no son perfectas”, le dijo esa fuente a People antes de la presentación del divorcio.

Las diferentes opiniones de la pareja sobre la atención de los medios se hicieron evidentes en el documental de Jennifer Jennifer López

La pareja se había comprometido hace años, pero se separaron tres días antes de su boda, según los comentarios que hizo López en su documental sobre su romance, “The Greatest Love Story Never Told”.

En ese documental, Jennifer López y Ben Affleck atribuyeron la desaparición de su relación en 2004 al resplandor de la publicidad en torno a su relación. Se reunieron en 2021 y se casaron en 2022. En el documental, Ben Affleck admitió que la pareja todavía tenía opiniones diferentes sobre la atención de los medios, ya que él la prefería mucho menos y deseaba mantener su vida privada en privado. Sin embargo, dijo en el documental que estaba tratando de llegar a un acuerdo en este punto.

Ben Affleck también atribuyó la necesidad de López de afirmación pública a que se sintió emocionalmente abandonada cuando era niña, una teoría que no cuestionó en el documental, que narra su historia de relaciones fracturadas en medio de su ascenso a la fama.

Mientras tanto, Affleck ha estado viendo mucho a su ex esposa Jennifer Garner últimamente. La ex pareja incluso viajó a Japón con sus hijos de vacaciones, informó Fox Digital, aunque la publicación los describió como “ex mejores amigos” que ponen a sus hijos primero.

Garner y Affleck también fueron fotografiados varias veces en y al regresar de New Haven, Connecticut, donde, según la revista People, estaban instalando a su hija Violet, de 18 años, en la Universidad de Yale. Page Six publicó fotos que mostraban a la ex pareja cenando.

Sin embargo, en primavera la revista People informó que Garner estaba saliendo con el empresario John Miller, con quien fue vista dando un paseo.

Esta es la versión original de Heavy.com

