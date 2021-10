¿Cómo murió en 2003 Robert Stack, el presentador de Unsolved Mysteries?

La segunda temporada de Unsolved Mysteries se lanzó en Netflix el 19 de octubre de 2020 hace un año. La reedición de la serie de crímenes no tiene ahora una voz narrativa establecida, ya que el presentador original de Unsolved Mysteries, Robert Stack, falleció el 14 de mayo de 2003.

Según CBS News, la esposa de Stacks, Rosemarie, confirmó que murió de insuficiencia cardíaca a la edad de 84 años. Dijo que lo encontró desplomado en su casa. La pareja vivía en Los Ángeles, California.

Stack luchó contra el cáncer de próstata antes de su muerte

En 2002, Stack se sometió a un tratamiento para el cáncer de próstata, según The Globe and Mail. En ese momento, su amigo Jerry Pam dijo que estaba recibiendo tratamiento y agregó: “Está bien”.

Recibió radiación para tratar el tumor y había superado el cáncer antes de su muerte. Después del fallecimiento de Stack, CBS News informó que su esposa reveló que su fallecimiento no estaba relacionado con su batalla anterior contra el cáncer. Ella dijo: “Se sentía bien. Tuvo problemas con el tumor, pero ya no estaba. No era eso. Era su corazón. Estaba demasiado débil”.

En el momento de su fallecimiento, a Stack le sobrevivieron su esposa, con quien se casó en 1956, y sus dos hijos, Elizabeth y Charles. A raíz de la muerte de Stack, ambos hijos se quedaron con su madre en la casa de sus padres en Los Ángeles.

De acuerdo con el perfil de Stacks en IMDb, fue anfitrión de Unsolved Mysteries desde 1987 hasta 2002. Además de presentar la serie original Unsolved Mysteries, Stack interpretó a Eliot Ness en The Untouchables desde 1959 hasta 1963. Algunas otras de sus actuaciones notables incluyen Airplane!, Hercules y The Name of the Game. Su último papel como actor fue en 2002, cuando prestó su voz a Reynolds Penland en King of the Hill.

¿Cómo és la segunda temporada de Unsolved Misteries?

La temporada 2 Unsolved Mysteries presenta 6 episodios. Los episodios se titulan “Tsunami Spirits”, “Stolen Kids”, “Lady in the Lake”, “Washington Insider Murder”, “A Death in Oslo” y “Death Row Fugitive”.

La sinopsis oficial de la segunda temporada adelanta:

“En seis nuevos episodios, Unsolved Mysteries explora más desapariciones inexplicables, eventos trágicos y sucesos extraños. ¿Qué condujo a la muerte de un político muy respetado? ¿Fue una mujer no identificada encontrada muerta en Oslo, Noruega, parte de una operación secreta de inteligencia? ¿La repentina pérdida de vidas en el tsunami de 2011 en Japón llevó una ola de encuentros sobrenaturales? Quizás los espectadores tengan pistas vitales que ayudarán a resolver estos misterios. Detectives, periodistas y familiares ofrecen teorías intrigantes en esta apasionante serie”.

En una entrevista con el New York Post, el creador de Unsolved Mysteries, Terry Dunn Meuer, habló sobre su decisión de no utilizar un nuevo anfitrión en el lugar de Stack. Dijo: “Hablamos de eso durante mucho tiempo, incluso sobre el uso de un narrador invisible, pero decidimos que era realmente difícil ocupar el lugar de Robert Stack. Fue un presentador icónico durante muchos años. La otra parte de la ecuación era que queríamos que esto fuera un documental, donde las personas cuyos misterios involucran estos episodios están más presentes y son los verdaderos narradores. Además de entrevistar a los miembros de la familia y a las fuerzas del orden, vamos al lugar para tener una idea más clara de cada caso.”