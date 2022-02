La causa de muerte de Patrick Swayze: ¿De qué murió el actor de ‘Dirty Dancing’

“The Real Dirty Dancing” se estrena el martes 1 de febrero y, como tal, los espectadores pueden preguntarse cómo murió la estrella de “Dirty Dancing”, Patrick Swayze, porque los clips de la película ocupan un lugar destacado en el nuevo reality show. Esto es lo que necesita saber sobre la causa de la muerte de Swayze, el nuevo programa “Real Dirty Dancing” y también cómo está ligado con “Dancing With the Stars“.

Patrick Swayze falleció de cáncer de páncreas





La estrella de cine y bailarín Patrick Swayze murió en 2009 a la edad de 57 años después de una batalla de 20 meses contra el cáncer de páncreas, según el New York Times. Fue diagnosticado en enero de 2008 y murió en septiembre de 2009. En ese momento, su publicista le dijo a Associated Press que murió rodeado de miembros de su familia.

A Swayze le sobreviven su esposa durante 34 años, Lisa Niemi, y su madre, Patsy, y su hermano, Don. Patsy falleció en 2013. Swayze y Niemi no tuvieron hijos.

En diciembre de 2008, le dijo a ABC News en un comunicado que se había comprometido a luchar contra su cáncer, a pesar de que se sabe que el cáncer de páncreas es una forma particularmente agresiva de la enfermedad.

“El cáncer de páncreas es una enfermedad agresiva y, desde el momento en que me diagnosticaron, supe que me enfrentaría a la pelea de mi vida. Es una batalla, y hasta ahora, he estado ganando. Soy uno de los pocos afortunados que responde bien al tratamiento. Es molesto que los informes de mala calidad e imprudentes de estas publicaciones arrojen una sombra negativa sobre la buena y positiva lucha que estoy librando. Para mí, mi familia y las personas cercanas a mí, equivale a una crueldad emocional absoluta. Eso me enoja cuando la esperanza es tan valiosa”, dijo la estrella de “Dirty Dancing”, y agregó: “Como siempre, aprecio todo el amor y el apoyo que la gente me ha enviado y continúa enviándome. Te lo agradezco.”

‘The Real Dirty Dancing’: La primisia y el elenco





La idea detrás de “The Real Dirty Dancing” es que ocho celebridades desciendan al Mountain Lake Lodge de Virginia, que fue el sustituto de la vida real del ficticio Kellerman’s Lodge en “Dirty Dancing”, para aprender rutinas de baile icónicas y recrear clásicos. escenas de la película.

Serán juzgados por varios jueces invitados; el primero anunciado fue Jane Brucker, según “Entertainment Weekly“. Brucker interpretó a la hermana de Baby, Lisa Houseman, en la película original. Cada semana después del estreno, se eliminará una pareja hasta coronar al mejor “Baby” y “Johnny”.

Las ocho celebridades que compiten son Brie Bella, Corbin Bleu, Tyler Cameron, Cat Cora, Howie Dorough, Antonio Gates, Anjelah Johnson-Reyes y Loni Love. Es presentado por el bailarín y personalidad de la televisión Stephen “tWitch” Boss.

“The Real Dirty Dancing” se transmite los martes a las 9 p.m. Horas del Este y del Pacífico en FOX. “Dancing With the Stars” aún no ha sido renovada para la temporada 31. Si se renueva, regresará en septiembre de 2022.

