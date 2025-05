Caso Sean “Diddy” Combs: Testimonio de Cassie Ventura en juicio contra su ex

Cassie Ventura testificó en el caso de su ex Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta cinco cargos penales: uno por conspiración para cometer crimen organizado; dos por tráfico sexual mediante la fuerza, fraude o coerción; y dos por transporte para ejercer la prostitución. Combs ha negado rotundamente las acusaciones en su contra.

Durante su primer día de testimonio, el 13 de mayo, Ventura habló extensamente sobre los supuestos “Freak Offs” de Combs: fiestas sexuales que Combs supuestamente organizaba en las que mujeres tenían encuentros sexuales con acompañantes masculinos. “En el “Freak Offs”, Diddy me observaba cuando estaba con otra persona y nos indicaba qué hacer sexualmente”, declaró ante el tribunal.

Ventura recordó sentirse “confundida y nerviosa” cuando Combs le pidió participar en un “Freak Off” por primera vez, después de haber cumplido 22 años. “Sabía que era algo que él quería hacer. Solo recuerdo que se me encogió el estómago. Acababa de cumplir 22 años; no tenía ni idea de que los “Freak Offs” me excitarían”, recordó haber pensado. “Estaba confundida, nerviosa, pero lo amaba muchísimo”.

En ese momento, Ventura sintió que no tenía opción de participar o no, porque “no sabía qué significaba un ‘no’ ni en qué se podía convertir un ‘no'”, declaró ante el tribunal.

Los Freak Offs duraban días

Ventura también afirmó que los “Freak Offs” podían durar días seguidos y declaró ante el tribunal: “El más largo fue de cuatro días o incluso más, con descansos. Luego me recuperaba de las drogas, la deshidratación, simplemente intentaba mantenerme despierta todo el tiempo. Los Freak Offs se convirtieron en un trabajo”.

Además de actuar en los supuestos “Freak Offs”, Ventura también afirmó que consumía drogas para disociar las actividades sexuales que Combs supuestamente la obligaba a realizar. “Durante los Freak Offs, tomaba [pastillas] constantemente. Si se nos acababan, llamábamos a amigos, traficantes de drogas”, dijo Ventura. “Para mí era disociativo y paralizante. No me imagino haciendo nada de eso sin un amortiguador; era una experiencia sin emociones. No quería tener sexo con un desconocido”.

Ventura afirmó que se sintió mal por las drogas durante algunos de los “Freak Offs”, pero Combs supuestamente continuó obligándola a actuar incluso después de que vomitara por las drogas. Ventura mencionó cocaína, ketamina, GHB, MDMA, éxtasis y hongos como sustancias que consumía durante los “Freak Offs”. Después de que terminaron los “Freak Offs”, Ventura afirmó que a menudo ella estaba a cargo de limpiar las habitaciones del hotel, que generalmente estaban llenas de sangre y orina.

Cassie Ventura contó que Diddy orinaba en su boca durante los ‘Freak Offs’

Durante los “Freak Offs” de Combs, Ventura también compartió algunas de las cosas que tuvo que soportar como cuando su ex le orinaba en la boca.

Ventura testificó que Combs o uno de los acompañantes masculinos que contrataba para los “Freak Offs” — a veces ambos a la vez— “me orinaban encima”.

Cuando la fiscal federal adjunta Emily Johnson le preguntó a Cassie si quería que Combs o el acompañante le orinaran encima, ella respondió: “No. Pero no hubo conversación. A Combs le excitaba, así que pasaba”. Ventura afirmó que en ciertos momentos se sentía “atragantada” porque tenía “demasiada orina en la boca”. “No quiero que nadie me orine encima”, dijo. “Sean me orinaba en la boca, no muy a menudo, pero sí con la suficiente frecuencia”.

Aunque no quería participar, Ventura dijo: “No hay mucho control con dos hombres mirándote orinando. Pensé que era obvio que no quería hacerlo”. Además de beber ingerir orina, Ventura también alegó que Combs la obligó a tener relaciones sexuales con acompañantes masculinos mientras tenía su periodo.