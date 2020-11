Así es por dentro la casa de Chiquis. ¿Dónde vive y con quién?

Chiquis tuvo la dura tarea de vender en 2016 la casa de los sueños de su mamá Jenni Rivera, donde vivió los primeros años tras la muerte de la Diva de la Banda. Luego,en diciembre de 2018 compró su primera vivienda con sus propios medios.

La casa de dos pisos está situada en el área norte de Los Ángeles. La localidad conocida como Sylmar, es el vecindario más al norte de la ciudad más conocida de California. Tiene ese nombre gracias a la variedad de aceitunas que se cosechan en el área, las aceitunas sylvan. Fue allí donde Chiquis fijó casa enamorada con su esposo Lorenzo Méndez. También donde pasó su enfermedad del coronavirus y donde decidió divorciarse.

En la casa de Chiquis caben todos sus hermanos

Tanto Jenni Rivera, como Chiquis y sus hermanos, han contado como fue ella quien se encargó del día a día de Jenicka y Johnny López, los hijos menores de La Diva de la Banda.

Los propios chicos llaman a Chiquis de su segunda mamá y lucharon por quedar bajo su custodia legal tras la muerte de la artista en diciembre de 2012.

Cuando compró la casa, que describió como su templo de paz, Chiquis estaba de novia con Lorenzo Méndez y pensaba que sus hermanitos irían a vivir con ella. Actualmente, el único de ellos que tiene residencia en la casa de Sylmar es Johnny. Jenicka ya tiene su propio hogar.

La propiedad, aunque es mucho más pequeña que la que tenía Jenni en la localidad de Encino, la casa de Chiquis recuerda a la última vivienda que ocupó la cantante. Las dos tienen estilo español, gabinetes oscuros en la cocina y una piscina decorada en un patio de piedras y con una catarata.

Se trata de una casa grande

La casa de Chiquis tiene cuatro cuartos y cinco baños en 3,507 pies cuadrados. Está detrás de un muro y una reja que protege a un terreno de 22.242 pies cuadrados, en uno de los mejores vecindarios del área.

En el espacio exterior tiene una piscina con una cascada, palmeras, fuentes, una fogata con gas al aire libre y un gran espacio para estacionamientos y una espaciosa cancha de basketball. Además, hay espacio para poner botes y hasta casas rodantes.

La sala principal, que Chiquis ha transformado en un gimnasio, hay una hermosa chimenea, decorada con piedra tallada. Al lado hay un bar perfecto para fiestas.

Tres de los dormitorios están en el segundo piso, mientras que el cuarto está en la primera planta. Todos tienen acceso directo a un baño, más un baño completo de visitas.

El baño de la habitación principal, tiene una bañera tipo jacuzzi, con una ducha separada, dos lavamanos y un área para el maquillaje. El cuarto tiene un balcón privado que da al área de la piscina.

Chiquis además transformó una de las habitaciones en un vestidor y “glam room”. El closet es gigante y no es para menos, pues ella misma se ha declarado loca por la ropa, las carteras, los accesorios y los zapatos.

En la casa muchas veces se queda familia y asistentes

La casa de Chiquis es suficientemente grande para tener huéspedes con comodidad y era algo común que estuviera llena de gente antes de que estallara la pandemia. Ahora, la artista vive allí con Johnny, aunque a veces algunos de sus empleados pasan allí las noches si terminan muy tarde.

Allí también grabó sus videos de dieta keto

La actividad pública más reciente en la casa de Chiquis fue la fiesta que organizó con motivo de los Latin Grammys. La artista estaba nominada y ganó en la categoría del mejor disco a la música de banda, con su tercera producción “Playlist”.

También en esa casa de Chiquis se grabó el video de su canción “Me vale”, una versión en cumbia mexicana de la canción de la banda Maná.

Chiquis – Me Vale

Una casa valiosa

Cuando Chiquis compró su casa pagó 859.000 dólares. Ahora, se ha revalorado y si la fuera a vender podría poner un precio superior al millón de dólares. Sin duda, una vivienda linda, un hogar donde ha logrado muchas cosas y una gran inversión.

CHIQUIS ONLINE – HUGE GIVEAWAY!