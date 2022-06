Carson Daly habla sobre su ataques de pánico en ‘The Voice’: ¿Cómo los maneja?

El conductor de “The Voice”, Carson Daly, no siempre ha estado tan relajado como puede parecer frente a las cámaras.

La estrella, de 48 años, se abrió a USA Today sobre su diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada o TAG, pero compartió que hablar de su lucha le ayudó a llegar a un “lugar mucho mejor”.

“Puede que me conozcas de MTV o como una celebridad o lo que sea que pienses de mí”, dijo. “Puedes pensar que mi vida es perfecta. Tengo hijos. Siempre me veo feliz en la televisión o cuando me ves en “The Voice”, pero no todo es tan así. No es así”.

Daly dice que tiene momentos de “alto pánico”

En la entrevista, Daly habló sobre la conducción del concurso de canto y cómo se siente al estar en el escenario frente a millones de espectadores.

“En ‘The Voice’, cuando estoy en vivo los lunes por la noche, la mayoría de las veces, mi mano derecha está en mi bolsillo derecho, y literalmente me estoy agarrando a la carne de mi muslo porque estoy esperando a que pase un momento de alto pánico”, dijo a USA Today.

Daly compartió que ha tenido ataques de pánico desde que era un niño pequeño.

“Una vez que te das cuenta de que otras personas tienen TAG, que es algo realmente diagnosticable, y hay toda una psicología y fisiología detrás de ello, tienes contexto, y creo que aprender sobre todo eso, hablar de ello, explorarlo acaba de rasgar el velo”, dijo.

Daly y Blake Shelton tienen un nuevo espectáculo

Daly se asoció con el entrenador de “The Voice”, Blake Shelton, para un nuevo programa llamado “Barmageddon”.

Shelton anunció el programa en Twitter.

“¡¡¡¡Lo has oído de Carson en @TheTodayShow primero!!! #Barmageddon llegará pronto a un televisor cerca de ti en @USA_Network”, escribió. “Es tan estúpido que no puedes verlo. No puedo esperar a que amigos, viejos y nuevos, se unan a nosotros y a LA GRAN Nikki Bella para tomar algo, escuchar música y divertirse en @olered. ¡¡¡Más por venir!!!”

En su publicación acerca de las noticias, Bella compartió que está entusiasmada con la oportunidad.

“¡Estoy tan emocionada de formar parte del programa de juegos más genial, divertido, excepcionalmente increíble, rudo y épico de todos los tiempos!” escribió. “Y con dos de las personas más geniales de la historia @blakeshelton y @carsondaly”.

Añadió: “¡Además de un increíble equipo de productores, escritores y directores! ¡Muy emocionada y honrada de ser la anfitriona de un espectáculo tan increíble! ¡Guau! ¡¡Y emocionada de que todos lo vean!! ¡Va a ser genial! ¡¿Cómo no verlo cuando tienes juegos como shardos (dardos de Shelton) y axehole borracho?”

Según Deadline, el espectáculo tendrá a Daly como camarero en el Ole Red, el bar de Shelton en Nashville, y Shelton cantará música en vivo junto a la banda. Luego, las celebridades competirán entre sí en “una serie de juegos de bar clásicos con un toque divertido, incluyendo Air Cannon Cornhole, Keg Curling, Drunken Axe Hole, Shardos (“Dardos de Shelton”) y más”.

Habrá dos celebridades compitiendo en cada episodio, y el ganador ganará un premio de un “furor viral de Internet”.

“Nashville es conocida por su excelente música y hospitalidad, lo que lo convierte en el escenario perfecto”, dijo Shelton a Deadline. “Estoy entusiasmado con ‘Barmageddon’ y no puedo esperar a que mis amigos, viejos y nuevos, se unan a mi amigo Carson y a mí para tomar unas copas, música y diversión de alto espíritu en Ole Red.

