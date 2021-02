Mamá de Carolina Sandoval se puso vacuna del COVID: ¿Qué reacción tuvo?

Carolina Sandoval siempre está compartiendo con sus seguidores los pormenores de su día a día y los de su familia. Y esta vez la simpática influencer, quien se hizo famosa en el show Suelta la sopa, de Telemundo, donde estuvo hasta el año pasado, compartió que su madre recibió la vacuna contra el COVID-19 el miércoles.

La venezolana colgó en su cuenta de Instagram un video, en el que mostró el momento justo en el que doña Amalia de Sandoval se puso la vacuna del COVID-19 en Miami, abordo de su automóvil, y contó cuál fue su reacción tras la inmunización.

“Ustedes no saben la alegría que tengo de haberme puesto mi primera dosis de la vacuna ayer. Lo más hermoso es que el Papa Francisco se estaba poniendo ayer su segunda dosis de la vacuna. Le dije a Dios que si me iba a poner la vacuna, me abriera todos los caminos y así fue. Me siento bien, con uno de los síntomas que ya me dijeron, dolor en el brazo hasta ahora”, mencionó doña Amalia, según reveló People en español. “Hay que poner mente sana, cuerpo sano, y todos cuando tengan la oportunidad [de vacunarse] no tengan miedo. Yo soy pro vacuna”.

Tras la primera dósis de la vacuna de doña Amalia, la simpática creadora del Trasnocho con Caro colgó en su Instagram un mensaje, donde agradeció a Dios por ese momento.

“La Gloria de Dios…solo y gracias a Dios llegó el día de la vacuna para mi madre @amaliadesandoval, a quien desde que empezó esta pandemia he cuidado al igual que mi hermana como nuestro mayor tesoro, pues nuestra madre es todo lo que tenemos. Luego de haber compartido esta imagen con nuestra familia se las compartimos a ustedes, pidiéndole a Dios porque todo siga como hasta ahora con esta primera dosis de la vacuna”, dijo la madre de la comunicadora.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados, pues fueron muchos días de espera, semanas y pues nos tocó el turno de ver a la primera Sandoval vacunada. Y estoy segura que después les contaremos con detalle toda la búsqueda de información y los días de angustia y la satisfacción que tenemos de estar guiadas por los médicos de mi madre y los de la familia. Por cierto mi gente, fue la Vacuna de Pfizer”, agregó.

Este jueves, la llamada Venenosa colgó en su red social otra actualización sobre los efectos de la vacuna en su madre, y dijo que han estado consintiéndola en casa.

“Mi madre amaneció con mucho dolor en el brazo derecho donde le pusieron la vacuna de Pfizer, cosa que es normal, pero acá la estamos atendiendo y cuidando como merece y atentos a todo”, dijo Carolina Sandoval.

La estrella venezolana también le dijo a People en español que estuvo hablando con un doctor para consultarsobre si ella debería ponerse o no la vacuna, ya que tiene múltiples alergias, pero agregó que por ahora no ha tomado la decisión.

Y sobre si su hija mayor de 17 años, le seguirá los pasos a su abuela y se pondrá la vacuna, Carolina Sandoval dijo: “Cuando le toque al grupo de Bárbara Camila ella decidirá”.

Doña Amalia aprovechó también para enviarle un consejo a quienes se deseen poner la vacuna del COVID-19: “Paciencia, hay que tener mucha paciencia”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram