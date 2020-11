Carolina Sandoval enseña a mujeres con faja a elegir el mejor vestido de gala: [VIDEO]

Faltan solo unos días para que Carolina Sandoval festeje su cumpleaños, el próximo 24 de noviembre, y uno de los regalos que ella se hará a sí misma es un estudio fotográfico con atuendos de fiesta y cóctel.

Y como parte de la preparación para las fotografías, la venezolana hizo un video en el que no solamente mostró algunas de las posibles opciones que lucirá cuando pose para la cámara, sino que de paso dio una lección a sus seguidoras de cómo vestirse cuando se tiene una faja.

Con esa seguridad en ella misma que la caracteriza, y presumiendo de una de las fajas negras de su colección de prendas para tornear la figura, la llamada Venenosa se probó media docena de vestidos, creación de su gran amigo, el talentoso diseñador dominicano Manuel Palferez, creador de la casa de modas Palferez Couture.

Inicialmente Carolina se probó un traje amarillo limón y luego uno verde con aplicaciones negras en el pecho, que le encantó y con el que lució sencillamente despampanante, hasta el punto que lo bautizó como el vestido fabulosísimo. Y fue ahí cuando vino el primer consejito para sus fans con faja.

“Cuando uno se pone faja, es una cosa seria. Tienes que elegir telas que se ajusten y que te disimulen mucho la faja”, comentó con mucha honestidad la comunicadora, anticipando el siguiente tip y advirtiendo que no basta con lucir bien sino sentirse a gusto. “Uno qué busca cuando va a una fiesta. Vestirte bonita, cómoda y fresca”. Y fue tal el encanto que causó el mencionado vestido verde de brillantes que se probó la animadora, que justo cuando su madre se lo vio, se enamoró de la prenda.

“Me encanta como le queda… ella sabe que cuando me gusta algo yo se lo digo, cuando no me gusta, yo se lo digo”, dijo doña Amalia, quien aprovechó para pedirla al diseñador que le elabore un modelito de falda negra y blusa blanca, muy al estilo Chanel.

“Me gusta que sea clásico, por eso conquisté al hombre que duró conmigo 44 años”, dijo la mamá de la influencer, quien luego salió corriendo del cuarto, al ver que Carolina se probó un diseño brillante, en color café, con un amplísimo escote que enseñaba mucho, algo que no le gusta a doña Amalia.

Pese al comentario de su mamá, Carolina quedó enamorada de ese atuendo, pero pidió que para ella usarlo, le cierren un poco el escote.



“Esta no es la faja de mayor compresión y miren como se ve”, dijo la también empresaria, quien de paso aprovechó para hacerle una cuña a su colección de fajas. “Recuerden que pueden encontrarlas en carosandoval.com“, mencionó Caro, pidiendo a su amigo diseñador algo similar, pero en colores rosado o turquesa, para el día de su cumpleaños.

La Venenosa terminó su video agradeciendo a sus fans por estar con ella cuando se estaba probando su ropa y destacó que este año quiere celebrar mucho en su cumple, porque las cosas no han sido nada fáciles para nadie.

“Me encanta, porque ustedes siempre están presentes en todas mis locuras“, dijo Sandoval. “Este año es donde todas las cosas las tenemos que celebrar. Nos ha puesto a prueba este año. Ha sido muy fuerte, de mucha desesperanza, falta de fe de algunos y muchos retos. Y yo, por eso celebro todo en la vida y más”, concluyó la Reina de la Faja.

