¿Carmen Villalobos está embarazada? [FOTO]

Una de las parejas del momento y a quienes los seguidores y medios de comunicación no le quitan el ojo de encima es la conformada por la actriz colombiana Carmen Villalobos y el venezolano, presentador de Exatlón Estados Unidos que transmite la cadena Telemundo, Frederik Oldenburg.

Tras la confirmación de su relación, se le ha seguido la pista muy de cerca, pues la pareja se ha encargado de compartir por medio de sus redes sociales el idilio por el que están atravesando en su relación. Hace unos días, se le vio a ambos compartir en Colombia, país natal de la actriz, quien por medio de imágenes, mostró el “tour” y los momentos agradables que vivió en compañía de su pareja.

Aunque al principio muchos internautas aseguraban que Carmen Villalobos compartía tantos momentos con su nueva pareja para darle “celos” a Sebastian Caicedo, eso solo ha sido rumores, y no ha afectado para nada la relación, pues cada día, se envían muestras de amor, y son ellos mismos los encargados de publicar todo el romance, amor y pasión que hay entre los dos.

Por ello, los internautas mantiene muy al pendiente de sus publicaciones y no dejan pasar ni un solo detalle. En esta oportunidad, una fotografía junto a Frederik Oldenburg desató los rumores de un posible embarazo.

¿Carmen Villalobos está embarazada?: La foto que genera dudas

La noche del sábado 25 de febrero ambos salieron comer a un reconocido restaurante de Colombia. “Storia D’amore” del chef Simone Mua es un reconocido local gastronómico, principalmente destacado por la comida italiana y la pasta. Además, es el sitio perfecto para las parejas, pues el lugar está ambientado para vivir una velada de romance y buena comida.

Como era de esperarse, gracias al bello “spot” con el que cuenta el lugar, la pareja decidió tomarse una fotografía en la entrada del lugar, la cual tiene un bello corazón rojo de fondo y el nombre del restaurante. De inmediato esta imagen fue publicado por Villalobos y sus seguidores comenzaron a especular sobre un posible embarazo.

En la romántica imagen, se puede ver a Frederik abrazando a Carmen, colocando sus manos de una manera diferente, al rededor de la “barriguita” de la actriz, quien llevaba puesto un abrigo color vinotinto. Esto está haciendo pensar que Villalobos podría estar en la dulce espera.

La actriz escribió: “Que solo con un beso, se puede enamorar…Que hermosa ha sido la vida, al hacerme coincidir contigo 😻 Te amooooooo amor @fredefutbol ! Que pasen estos días rápidos para volverte a ver 😻❤️🤤”.

Entre los comentarios se destacan algunos como:

“Está EMBARAZADA 😢😢😢” escribió una usuaria.

Otra persona comentó: “Dicen que está embarazada será 😮 carmen pero tú dijiste que no querías bebés😮”.

Una tercera persona escribió: “Estas embarazada…por la mano en tu pancita😮”.

“Ummm esa mano en la barriguita… será bb?”, “Esa manita ahí medio sospechosa mmm me parece que hay algo escondido en esa barriguita…” fueron muchos de los comentarios que se repitieron en su cuenta de Instagram.

La publicación de inmediato se hizo viral, y hasta el momento ha obtenido más de 800 mil “Me Gusta” y más de cinco mil comentarios, de los cuales todos se hacen la misma pregunta: ¿Carmen está embarazada?

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa Hoy día, Frederik Oldenburg aclaró que Carmen Villalobos no está embarazada. “Para nada, lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarró la foto en ese momento. No vayan a pensar otra cosa por favor”, dijo en declaraciones citadas por Yahoo! Al parecer todo se trataría de una “mala pose” y solo el tiempo dirá si los usuarios tenían razón o no.

