Carlos Vives íntimo como nunca ¿Qué hizo esta vez?

En medio de unas semanas llenas de noticias, nominaciones al Latin Grammy y reconocimientos, la estrella colombiana Carlos Vives participa hoy en la serie de video conciertos Tiny Desk Home Concerts, presentados por NPR. Serie, actualmente conocida a nivel global y que desde el inicio de la cuarentena empezó con su exitosa secuencia de conciertos en vivo, de manera íntima desde casa.

Es así como Vives abre las puertas de su hogar para aproximarnos de manera personal a un mini concierto que, a lo largo de 20 minutos, nos transporta a diferentes momentos de su vida musical con 4 canciones de distintos álbumes, especialmente elegidas por el compositor, actor, filántropo y múltiple ganador del Grammy y Latin Grammy, haciéndonos testigos de una presentación única e irrepetible.

Carlos Vives – Tiny Desk Home Concert

Carlos Vives: Tiny Desk (Home) ConcertThe Tiny Desk is working from home for the foreseeable future. Introducing NPR Music's Tiny Desk (home) concerts, bringing you performances from across the country and the world. It's the same spirit — stripped-down sets, an intimate setting — just a different space. In celebration of National Hispanic Heritage Month, NPR Music presents four very… 2020-10-14T09:00:09Z

“Planeamos [en NPR] una semana especial de video conciertos para celebrar el mes nacional de la herencia hispana”. Comenta Félix Contreras: “Traté de pensar en muchos estilos, géneros y experiencias que pudieran celebrar las culturas de más de 20 países de Latinoamérica. Carlos Vives es un ícono en toda Latinoamérica y su nuevo álbum Cumbiana es un recordatorio de lo importante que es para la historia de la Música Latina. Por eso fue mi primera opción “.

El mes de la Hispanidad ha sido para Carlos Vives un mes lleno de eventos que incluyen una sesión virtual de preguntas y respuestas con el director venezolano Gustavo Dudamel (octubre 21), además de una presentación en los premios que entregará la revista Billboard a la música latina el próximo 21 de octubre, en los que recibirá el galardón Hall Of Fame. A todo eso se suman las 6 nominaciones al Latin Grammy 2020 recibidas a finales de septiembre, incluyendo Álbum del año, Canción del año y Mejor video de formato largo, por su celebrado décimo cuarto álbum Cumbiana.

A lo largo de su carrera, el cantautor colombiano es uno de los artistas más nominados a los premios Latin GRAMMY, en su edicion 2020, con CUMBIANA, Carlos Vives sigue sumando éxitos a la lista y 5 nominaciones más. Desafiando el tiempo y el espacio, Vives nos lleva a descubrir a través de su álbum y de su documental, El Mundo Perdido de Cumbiana, – disponible en Amazon Prime Video- el origen de la cumbia, los sonidos de su región y un territorio mágico del que todos nos vamos a enamorar.

Honor a quien honor merece

El cantante, compositor, actor y empresario colombiano será distinguido el próximo miércoles 21 de Octubre con el Premio Billboard Salón de la Fama para celebrar su carrera artística. El Salón de la Fama está reservado para aquellos artistas que han logrado reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas, algunos ganadores anteriores incluyen grandes como José José, Rocío Dúrcal, Marc Anthony, El Gran Combo de Puerto Rico, y Franco de Vita.