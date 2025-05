Carlos Adyan explota contra Aleska Génesis – VIDEO

La modelo venezolana y ex participante del reality show de Telemundo, La Casas de los Famosos All Stars Aleska Génesis sigue estando en polémica tras polémica, luego de fuera detenida en México por el tema de los robos de unos relojes que se le acusaba.

Tras su salida de la cárcel, Aleska Génesis volvió a aparecer en la televisión, y esta vez para reingresar a la casa de la Jefa, para tener una cena romántica y una noche en ls suite con Luca. Pero, esta no fue la noticia del día, sino el calentón que se vivió en el set de grabación de En casa con Telemundo, cuando el presentador Carlos Adyan arremetió con toda en contra de la venezolana.

En la transmisión del programa el periodista puertorriqueño habló sobre su conflicto con la modelo Aleska Génesis y cuales habían sido las razones por la cuales tiene una enemistad con ella. En sus palabras, Carlos Adyan aseguró que en varias ocasiones defendió a Aleska, pero que se vio atacado por los seguidores de la modelo, ataques que según dice él, fueron incitados por la propia Aleska.

De igual manera, Carlos Adyan decidió responder a las palabras de Aleska, quien en sus redes sociales había dicho que el presentador estaba distante con ella y su relación no era la misma que habían tenido en el pasado.

“Yo quiero hablar sobre un tema porque Aleska dice que no se acuerda de nada y dijo que no entendía mi odio. Odio es desearle el mal a alguien y yo a ti siempre te he deseado lo mejor, lo que siento es pena”, comenzó diciendo el conductor en el programa en vivo, quien se vio bastante molesto.

En sus palabras Carlos Adyan aseguró que los seguidores de Aleska en su grupo de Telegram, incitados por comentarios de la propia modelo.

“Mandaste a la gente a atacarme en tu grupito de Telegram cuando saliste de la cárcel sin saber qué había pasado realmente, sin conocer que en este estudio fui el único que defendió tu inocencia. Las veces que me pedías entrevistas para limpiar tu imagen por la brujería y tus asuntos legales…”, añadió.

Tras esto, el conductor del programa continuó diciendo: “No te dejes llevar más por tu hermana Michelle, gracias a ella fuiste dos veces a la cárcel; ella habla con Javier, el hombre que te hizo daño”, y finalizó. “Enfócate en tu salud mental, tú bien sabes lo que me escribiste, deja a un lado el papel de víctima. Rodéate de gente que te suma, te vendes como una víctima y no lo eres”.

Y finalizó su arremetida contra la venezolana, diciendo que esperaba que la próxima vez que se habalra de ella, no fuera para contar un chisme de que estás presa, sino para hablar de algún logro exitoso en su carrera.

Ante todo este revuelo, y de que el video fuera compartido en la redes sociales de En casa con Telemundo, una de las personas que reaccionó, fue nada más y nada menos que Alicia Machado, quien escribió en el vídeo de Instagram: “No, mi amor. Ella está mal de su salud mental. Ella se inventó todo esto, lo ha creado en su mente”.

Finalmente el grupo de apoyo de Aleska Génesis hizo un comunicado, el cual fue compartido en las historias del Instagram oficial de la modelo, en donde aseguraron que el grupo no pertenecía a Aleska Génesis como lo sugería Carlos Adyan.

A través de este comunicado y a raíz de las declaraciones realizadas por el Sr. Carlos Adyan en el programa *En Casa con Telemundo* el día de hoy, 21 de mayo, consideramos necesario aclarar y compartir la siguiente información: El grupo de Aleska Genesis en Telegram fue creado durante su participación en el programa *La Casa de los Famosos*, Temporada 4 de Telemundo. Por lo tanto, negamos rotundamente que dicho grupo pertenezca a Aleska, como sugiere el Sr. Carlos Adyan. Aleska está registrada como administradora bajo su usuario, lo que implica que todos los mensajes que publica aparecen con su nombre y fotografía. En este sentido, refutamos nuevamente las afirmaciones del Sr. Carlos Adyan de que Aleska nos instruyó para atacarlo. La administración del grupo opera de manera independiente, eximiendo a Aleska de cualquier responsabilidad por los comentarios emitidos como “Aleska Genesis Team”, así como por los de cualquier otro miembro del grupo. Como siempre, hemos proporcionado enlaces para DEFENDERLA Y APOYARLA en redes sociales. Durante varias semanas, hemos compartido enlaces donde el Sr. Carlos Adyan y sus colegas del programa atacan, invalidan, critican y generan odio hacia Aleska Genesis. Esta situación ha incrementado la hostilidad, lo que nos llevó a defenderla comentando en las redes de Telemundo y del Sr. Adyan, lo cual ha generado su notable descontento.

