Cardi B está hospitalizada: ¿Qué pasó?

Cardi B, de 32 años, reveló la cancelación de su próxima presentación en One Music Fest en sus redes sociales porque se encuentra hospitalizada. La cantante tenía previsto actuar en el festival de Atlanta este sábado 26 de octubre pero no se encuentra bien de salud. “Me entristece mucho compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré actuar en ONE Music Fest”, escribió Cardi. “Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar allí”, concluyó Cardi. “Bardi Gang: gracias por su comprensión y pronto volveré mejor y más fuerte. No se preocupen. Los amo a todos”.

Antes de su hospitalización, Cardi fue vista asistiendo al desfile de modas de Victoria’s Secret en Brooklyn, Nueva York, el 15 de octubre.



En un comunicado del festival, los organizadores del evento pidieron a la gente que oraran por la recuperación total de Cardi B en medio de sus “problemas de salud actuales” y dijeron que están “trabajando duro para encontrar un reemplazo para el sábado”. Hasta ahora ni la cantante o sus representantes han compartido detalles de su salud.

Cardi B on her recent live session on IG revealed that the CPS were sent to her home claiming that all three of her children are being abused.

The mother of 3 has promised to deal with everyone involved in this disgusting act. pic.twitter.com/cB3vxpxlJg

— RM (@RedMusic_us) October 22, 2024